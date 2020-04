Mitä kuuluu Arktikselle? – Turun Sanomat ilmestyy digilehtenä sunnuntaina ja maanantaina

Arktisen jäätikön tilanteesta kerrotaan Turun Sanomien pääsiäissunnuntain digilehdessä tänään.

– Yleinen trendi on, että arktisen jään kattavuus, kun jää on minimissään, on pienentynyt huomattavasti. Lisäksi monivuotisen jään osuus on muuttunut. Nykyään on hyvin vähän niin sanottua monivuotista jäätä, kuvaa Helsingin yliopiston professori Tuukka Petäjä.

Digilehdessä kerrotaan myös, mitä turkulaisen musiikkielämän vaikuttajat sanovat uuden konserttitalon rakentamisesta Itsenäisyydenaukiolle. Turun kaupunginhallitus päätti maanantaina äänestyksen jälkeen valita uuden konserttitalon paikan Aurajokirannasta Turun kaupunginteatterin ja Wäinö Aaltosen museon välistä.

Muodostaako uudisrakennus kulttuurirantaan itsenäisyyden toisen vuosisadan uuden urbaanin Itsenäisyydenaukion, kuten valmistelutekstissä päättäjille maalailtiin?

Muutosvalmentaja Satu Langenberg antaa vinkkejä, miten parisuhde kestää korona-ajan poikkeustilan. Hänen suosituksensa on valita sovittelu syyttelyn ja arvostelun sijaan.

Koska vaikeina aikoina tarvitaan naurua, koomikko Mika Eirtovaara tekee stand up -keikkoja Youtubeen. Koronaepidemia vei Eirtovaaralta kaikki keikat kolmelta kuukaudelta, mutta hän suhtautuu tilanteeseen valoisasti. Eirtovaara näkee ympärillään auttamisen halua ja uskoo, että kriisi tuo ihmisistä parhaat puolet esiin.

Tiistaina 14.4. Turun Sanomat ilmestyy tavalliseen tapaan sekä paperisena että digitaalisena lehtenä.