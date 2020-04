Turkulainen Outi Terentjeff on kodin ammattilainen

Tällä hetkellä ihmiset viettävät kodeissaan aikaa ehkä enemmän kuin ikinä. Turkulaiselle Outi Terentjeffille oma koti on aina ollut tärkeä paikka.

– Olen vähän introvertti. Tykkään lukea, piirtää ja tehdä paljon käsilläni. Ja vaikka koronakriisi on kamala asia, siitä olen nauttinut, että nyt on väljää liikkua joka paikassa, hän toteaa.

Myös toisten kodit ovat tulleet Terentjeffille tutuksi hänen töittensä kautta, ja voisikin sanoa, että hän on monipuolinen kodin ammattilainen.

Vuodesta 2011 Terentjeff on toiminut sivutoimisena yrittäjänä. Hänellä on massalattia-alan yritys, joka myy ja asentaa epoksi- ja muita massalattiapinnoitteita. Tämän lisäksi hän on kouluttautunut ja toiminut ammattijärjestäjänä kymmenisen vuotta.

– Olen myös käynyt sisustusalan opintoja Sisustusakatemiassa ja Forssan Faktiassa, Terentjeff kertoo.

Koteihin liittyy myös hänen tuorein ammattialansa. Tällä hetkellä Terentjeff opiskelee pintakäsittelyjen restauroijaksi Turun Ammattiopistosäätiössä.

– Restauroijaksi valmistun nyt keväällä, hän kertoo.

Kun kodeissa vietetään nyt paljon aikaa, on tärkeää, että oma koti on viihtyisä. Terentjeffillä on yksi vinkki, jolla oman kodin viihtyvyyttä voi huomattavasti parantaa.

– Vaikka olen sisustajakin, niin kodin viihtyvyydessä ei kuitenkaan ole tärkeintä tapetin värisävyt, vaan kaikki alkaa tilan ja kodin toimintojen hahmottamisesta, ehkäpä jopa tavaran raivaamisesta. Se on yleensä ensimmäinen asia, mikä kannattaa tehdä, koska monella on tavaraa liikaa, ammattijärjestäjä neuvoo.

Jos hommaan ryhtymisessä on vaikeuksia, Terentjeff neuvoo aloittamaan alueesta, joka herättää mahdollisimman vähän tunteita.

– Valokuvista tai kirjoista ei kannata aloittaa, koska niihin monella on vahva tunneside. Helppo alue voi olla vaikkapa kylpyhuoneen tavarat. Tosin tämä on hyvin henkilökohtaista, ja joku voi hyvinkin olla kiintynyt myös kylpyhuoneen purnukoihin.

Terentjeff kertoo, että moni onkin nyt kotoilleissaan ryhtynyt raivaamaan kotejaan.

– Erityisesti vähän iäkkäämmät, jotka eivät pelaa netissä, eivätkä katso Netflixiä, käyttävät nyt aikaa raivaamiseen, hän tietää.

Terentjeff kertoo, että monialaisena yrittäjänä hänen työnkuvansa vaihtelee usein.

– Tällä hetkellä koulu vie paljon aikaa ja yleensä päivät olenkin jossain työkohteessa tekemässä restaurointeja. Iltaisin teen usein sitten yrityksen hallinnollisia asioita ja opiskeluun liittyviä dokumentointeja ja etätehtäviä. Ammattijärjestäjän keikkoja Terentjeff tekee satunnaisesti silloin tällöin.

Restauroijaksi hän on valmistumassa tänä keväänä ja perusteilla on jo kollegan kanssa restaurointialan osuuskunta. Hän toivoo, että jatkossakin voi yrittäjänä tehdä sekä ammattijärjestäjän että restauroijan töitä.

Restauroijana hänelle tärkeää on vanhan kunnioittaminen, ekologisuus, laatu ja kestävät materiaalit.

– Uskon, ja toivon, että tulevaisuudessa näitä arvostetaan entistä enemmän. Ja toivon, että tämä koronakriisi herättäisi nyt siihen, että arvostettaisiin oman maan käsityöläisiä ja laadukkaita ja kestäviä tuotteita, Terentjeff sanoo.