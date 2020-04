Kolumni: Valitse oma otsikkosi

Viimeisen kuukauden aikana koti on näyttänyt uudet kasvonsa. Huomaan, että auringonsäteet piirtävät raidat keittiönpöytään aamupäivisin. Löydän rauhaisan paikan päivälevolle työhuoneen kamiinan vierestä. Havahdun kerrankin ajoissa, kun uusi huonekasvi alkaa kuivua pystyyn.

Viedessäni janoiselle viirivehkalle vettä vastaan tulee perheemme kuopus. Milloin teinistä on kasvanut noin pitkä, kauanko kotikoululaisen ääni on ollut noin matala?

Aktiivisesti harrastavan ja työmatkailevan perheemme elämä on hidastunut ja kapeutunut niin kuin monella muullakin perheellä. On hamuttu itselle tilaa, on istuttu kylki kylkeen sohvalle, on herätty painajaisuniin.

Avaan television aamu-uutiset ja tunnen jo tutuksi tulleen kouraisun vatsassa. Ruumispaketit, laskevat suhdannekäyrät. Oman pankkitilin saldo. Nuorten myttyyn menneet kesätyöt.

Piipahdan lähikaupassa, jossa käyn muiden asiakkaiden kanssa hapuilevaa tanssia. Onko tilaa ohittaa turvaetäisyydeltä vai valitsenko toisen reitin?

Sunnuntaina lähdemme koko perhe ulkoilemaan. Kuin silloin ennen, kun lapset olivat polvenkorkuisia. Kun aikuisilla ei ollut omia juttuja, eikä lapsilla tiivistä kaveripiiriä. Ei harrastusrumbaa. Tänä keväänä olemme hetken kuin silloin ennen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mitä sinä huomaat ympärilläsi tänä keväänä? Näetkö luonnon yksityiskohdat, kuuletko lintujen kirkkaan laulun? Puiden ujo viherrys menee kiireiseltä ja kireältä ohi, samoin läheisen hymy tai oma väsymys.

Kauneus on katsojan silmissä, usein myös kauheus. Vaikka voikin kuulostaa kliseiseltä tai ärsyttävältä, me sanoitamme tarinaamme suurelta osin itse. Vastaantuleva ihminen on tartuntavaara tai myötätuntoinen kanssakulkija. Luppoaika tuo kassakriisin mutta myös luovat ratkaisut.

Menetyksiin sisältyy uusien mahdollisuuksien siemen. Perheyhteys vahvistuu, tai toimimaton suhde saa tilalleen uuden vapauden.

Voimme itse valita, millaisen otsikon tälle ajanjaksolle annamme. Minä voisin kutsua sitä kevääksi, jolloin viirivehka pelastui. Ja jokin tärkeämpikin.

Kirsi Saivosalmi

Kirjoittaja on toimittaja ja joogaopettaja.