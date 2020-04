Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan koko Varsinais-Suomen alueella 148 ihmisellä on todettu koronatartunta. Eilen keskiviikkona todettiin 14 uutta tartuntaa. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 14 potilasta. Yksi potilas on menehtynyt. Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy hitaasti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä valmistaudutaan pääsiäiseen rauhallisin mielin. Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kertoo, että yhteistyössä Varsinais-Suomen alueen terveyskeskusten kanssa päivystyspalvelut turvataan myös pääsiäisenä. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rantanen muistuttaa, että ennen päivystykseen hakeutumista on aina soitettava puhelinneuvontaan. Koronaneuvonnan numero on 02 313 8800. Sähköinen Omaolo-palvelu on lisäksi kaikkien varsinaissuomalaisten käytössä ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Omaolo-palvelussa voi itsenäisesti tehdä koronavirustaudin oirearviokyselyn.