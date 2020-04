Turun yliopiston uusi sivusto kokoaa koronaviruksen vaikutuksia toimitusketjuihin, kuljetusmarkkinoihin ja talouteen

Turun yliopisto on avannut maailmanlaajuiseen jakeluun sivuston, jolla seurataan koronaviruksen vaikutuksia toimitusketjuihin, kuljetusmarkkinoihin ja talouteen laajemminkin. Sivuston on toteuttanut kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaine. Katsauksia laatii lukuisa joukko toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta.

Sivustolle kootaan runsaasti tietoa eri maiden, toimialojen sekä organisaatioiden toimista tilanteessa. Kohderyhminä ovat sekä poliittiset päättäjät, yritykset ja näiden edusjärjestöt sekä tutkimus- ja opetusmaailma.

Kauppakorkeakoulun omien asiantuntijoiden lisäksi sivustolle kirjoittaa useita toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan huippuasiantuntijoita maailmalta pro bono -periaatteella.

Idean takana on logistiikan professori Lauri Ojala. Ojala on kansainvälisesti arvostettu toimitusketjujen ja logistiikan tutkija. Ojala ryhmineen on tehnyt paljon yhteistyötä muun muassa useiden maiden hallitusten, EU:n, OECD:n ja Maailmanpankin kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Idea sivustosta syntyi, kun laadin raportin koronatilanteen vaikutuksista toimitusketjuihin ja kuljetusmarkkinoihin, jota jakelin kansainvälisille verkostoilleni. Se kiinnosti ja sai kiitosta, joten lähdimme toteuttamaan kansainvälistä asiantuntija-alustaa, joka palvelee niin alan toimijoita, elinkeinoelämää ja päättäjiä kuin tutkijoita ja opiskelijoita tarjoamalla neutraaleja katsauksia, Ojala sanoo yliopiston tiedotteessa.

Sivustolle pääsee yliopiston verkkosivujen kautta. Sivustoa päivitetään viikoittain joka torstai ainakin huhti- ja toukokuun ajan.