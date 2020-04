Nousiaisissa koululaisten ruokailu hoidetaan maksusitoumuksilla

Nousiaisissa on valmisteltu etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailua. Kunta on päätynyt vaihtoehtoon, jossa jokaiselle etäopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan maksusitoumus paikalliseen ruokakauppaan. Maksusitoumuksen suuruus on 65 euroa per oppilas ja sillä on tarkoitus korvata oppilaan puuttuva kouluruokailu 18.maaliskuuta – 30.toukokuuta väliseltä ajalta. Hinta perustuu kouluruoan raaka-ainekustannuksiin. Lähiopetuksessa oleville oppilaille maksusitoumusta ei myönnetä, sillä he saavat kouluruoan koulussa.

Nykyinen poikkeustila jatkuu 13.toukokuuta 2020 asti, mutta opetusministeriön mukaan on todennäköistä, että etäopetusta jatketaan kevätlukukauden loppuun asti. Tästä syystä myös Nousiaisten maksusitoumuksen summa perustuu koko kevätkauden koulupäivien lukumäärään.

Pääsiäisen jälkeen Wilman kautta lähetetään linkki, jossa kysytään perustietoja, kuten huoltajan nimeä, oppilaan nimeä jne. Tämä sähköinen kysely täytetään ja lähetetään. Kyselyn perusteella kotiin tulee postin kautta maksusitoumus, jonka voi käyttää elintarvikkeiden ostoon paikallisessa ruokakaupassa (K-Market Nousiainen tai S-Market Nousiainen). Maksusitoumuksella voi ostaa vain elintarvikkeita, se tulee käyttää yhdellä kerralla eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

