Perniön kotihoidon kolmella asiakkaalla sekä tiimin työntekijöillä ja heidän läheisillään todettu koronatartunta

Salon kaupungin Perniön alueen kotihoitotiimin kolmella asiakkaalla on todettu koronavirus. Kotihoidin asiakkaiden lisäksi on todettu useita tartuntoja Perniön kotihoitotiimin henkilöstöllä tai heidän läheisillään. Osa tartunnan saaneista on sairaalahoidossa ja lieväoireisemmat ovat eristettyinä kotonaan.

Salon kaupunki tiedotti kahdesta tautitapauksesta viime viikon perjantaina. Uusi tapaus varmistui lauantaina. Salon kaupungin mukaan tämän jälkeen ei ole todettu uusia tartuntoja.

Kotihoitotiimissä aloitettiin välittömästi kaikki tarvittavat toimenpiteet tartuntojen leviämisen estämiseksi ja esimerkiksi kaikki Perniön kotihoitotiimin työntekijät käyttävät asiakaskäynneillä hengityssuojaimia.

Tapausten tartuntaketjuja on selvitetty Tyksin hygieniayksikön ja Salon tartuntatautivastaavien yhteistyönä. Oireisia kotihoidon asiakkaita ja henkilöstöä on testattu ja testataan edelleen laajasti. Kaikki tartunnan saaneiden lähikontaktit asetettu karanteeniin.