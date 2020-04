Poliisi: Lounais-Suomen ravintolat noudattaneet lakimuutosta hyvin – lain muistutetaan koskevan myös terasseja

Poliisin valvonnan mukaan Lounais-Suomen alueella sijaitsevat ravintolat ovat noudattaneet asianmukaisesti uusia rajoituksia ja siirtyneet sallittuun take away -myyntiin. Muutamissa tapauksissa on kuitenkin jouduttu puuttumaan rikkomuksiin, kuten ravintolan sisällä oleviin asiakkaisiin tai huomauttamaan ravintolan terassilla ostoksiaan nauttineista asiakkaista.

Poliisi muistuttaa, että rajoitusten piiriin kuuluvat kaikenlaiset ravintolat, kahvilat, hampurilaispaikat, huoltoasemien ravintolat, kahvilakioskit, baarit, pubit ja muut anniskeluravintolat. Rajoitukset koskevat myös itsepalveluperiaatteella toimivia ravitsemusliikkeitä, joissa asiakas jää ravintolan tiloihin nauttimaan ostoksiaan sekä ravintoloiden terasseja tai muuta kiinteästi ravintolaan kuuluvia alueita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lounais-Suomen poliisi haluaa kiittää ravintolayrittäjiä asianmukaisesta ja vastuullisesta toiminnasta epidemian leviämisen estämiseksi.

Ravintolat suljettiin 4. huhtikuuta voimaantulleeen lakimuutoksen myötä. Poliisi jatkaa poikkeusoloissa tapahtuvaa ravitsemisliikkeiden valvontaa toukokuun loppuun asti osana normaalia päivittäistoimintaansa.