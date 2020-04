Hapanjuuriherkut leviävät Kakolasta kaupungille

Marraskuussa Kakolanmäen päälle, entiseen Kakolan yhteissaunaan, avautuneessa leipomo Bageri Å:ssa leipiä, pullia ja croissantteja leivotaan tavalliseen tapaan, vaikka kahvilan ovet on suljettu toistaiseksi asiakkailta koronaepidemian vuoksi.

Kun asiakkaat eivät voi tulla kahvilaan herkkujen luo, leipomon kolmea nuorta yrittäjää, Maija Salo, Mari Heikkurinen ja Jere Bragge, päättivät kuljettaa herkut asiakkaiden luo. Pääsiäisen aikaan aloitettua kuljetuspalvelua kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan. Ennakkoon tilatut ja maksetut leipomotuotteet kuljetetaan tiettynä päivänä sähköpyörällä yhdeksään eri noutopisteeseen eri puolille Turun keskustaa.

– Haluamme toimia vastuullisesti ja kannustaa ihmisiä lähtemään kävelylle, mutta kuitenkin pysymään lähellä kotia. Haluamme myös tuoda ihmisten arkeen jotain positiivista ja levittää Kakolan kauemmas mäeltä. Siitä syntyi ajatus aikaistaa pyörähankinta ja aloittaa kuljetuspalvelu, leipurimestari Maija Salo kertoo.

Bageri Å sai alkunsa vuosi sitten keväällä, kun omaan alaan ja leipomiseen intohimoisesti suhtautuva kolmikko alkoi suunnitella omaa leipomoa.

– Halusimme luoda paikan, mikä tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä arjen keskelle. Olemme innovatiivisia, haluamme kehittyä jatkuvasti ja kehittää uudenlaista leipomokulttuuria. Mottonamme onkin oppiminen vie eteenpäin, Salo sanoo.

Bageri Å on Suomen ensimmäinen käsityöleipomo, jolla on oma kivimylly. Itävaltalainen Osttiroler A700 -kivimylly jauhaa jyvistä paikan päällä leipomon käyttämät jauhot. Jauhoissa on korkeampi ravintopitoisuus, kun ne jauhetaan tuoreena, alhaisessa lämpötilassa.

– Myllytoiminnalla halutaan varmistaa suora yhteys pitkäaikaisiin sopimusviljelijöihin, jotka näin saavat reilun korvauksen laadukkaasta luomuviljastaan. Kaikissa käytettävissä raaka-aineissa painotetaan erityisesti, että niiden viljely on ekologista sekä hyväksi maaperälle.

Marttiina Sairanen Bageri Å aloitti pääsiäisenä leipomotuotteiden kuljetuspalvelun, jonka avulla tuotteet kuljetetaan Kakolanmäeltä lähelle asiakkaita. Jo ensimmäinen testikassi sai asiakkailta hyvän vastaanoton ja paljon positiivista palautetta.

Leipomon toinen erikoisuus on croissanttien leivontaa varten rakennettu croissant-boksi eli 16-asteinen viilennetty tila, mikä mahdollistaa täydellisten croissanttien leipomisen. Tila on ainutlaatuinen, sillä samanlaista ei löydy toista Suomesta eikä monelta koko maailmasta. Salo tietää vain yhden: Australiassa eräällä juureen leivottuihin croissanteihin hurahtaneella leipurilla on vastaavan tyyppinen.

Croissantit ovat Salon intohimo. Hän on leiponut niitä kuusi vuotta ja halunnut kehittyä koko ajan paremmaksi. Viilennetty tila mahdollistaa kehittymisen, sillä boksissa saa leipoa rauhassa ilman kiirehtimistä.

– Croissanttien leivonnassa voi tarvitsee tietynlaisen lämpötilan ja elastisuuden, että taikinasta tulee hyviä croissantteja. Boksissa ei tarvitse kiirehtiä, koska voi ei lämpeä liian nopeasti. Meni jonkin aikaa ennen kuin tajusimme sen, sillä jo koulusta lähtien aina on toistettu sitä, että croissanttien kanssa pitää kiirehtiä.

Croissanttien valmistuksessa tarvitaan lisäksi kaulauskonetta, jolla muotoillaan täydelliset croissantit. Taikinan ja voin kerroksia käännellään ja ajetaan koneen läpi niin monta kertaa, että valmiissa puolen sentin paksuisessa taikina-voi-levyssä on peräti 108 kerrosta.

Leipomon kaikki tuotteet leivotaan hapanjuureen, ilman teollista hiivaa. Käytössä on kaksi juurta. Reikäleivät ja saaristolaisleivät valmistetaan ruisjuureen ja muut leipomotuotteet vehnäjuureen.

Bageri Å:n vehnäjuuri on nimeltään Tuuli, minkä Salo on kehittänyt alusta asti itse. Ruisjuuri on puolestaan saatu lahjoituksena naapurilta eli Kakolan länsisellin asukkaalta. Ruisjuuren nimi on Albin ja se on peräisin 1300-luvulta Euran Kauttuan kylästä.

– Juuri on saatu Eskolan suvulta, joka on pystynyt jäljittämään juuren historian monen sukupolven taakse aina 1300-luvulle saakka. On hienoa, että Albinilla on niin pitkä historia ja saamme käyttää sitä omissa tuotteissamme, Salo sanoo.

Salolle hapanjuuri on ideologinen valinta. Hän haluaa tarjota asiakkaille laadukkaista raaka-aineista valmistettua hyvää ja terveellistä ruokaa.

– Kun jauhoille annetaan vettä, viljan bakteerit ja hiivat alkavat lisääntyä. Villihiivat muodostavat seokseen hiilidioksidia, joka auttaa leipää nousemaan. Bakteerit muodostavat maitohappoja, jotka vahvistavat leivän gluteeniverkostoa. Näin hapanjuurileivälle syntyy miellyttävä rakenne, suutuntuma sekä syvempi maku, Salo sanoo.