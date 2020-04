Satakunnassa keskiviikkona kaksi uutta koronatartuntaa

Satakunnassa on todettu keskiviikkona kaksi uutta varmistettua koronatapausta. Osastohoidossa on nyt kaksi varmistettua koronapotilasta, tehohoidossa ei yhtään.

Löydöksiä on Satakunnassa nyt 36. Näytemääriä on lisätty näytekapasiteetin kasvaessa. Näytteitä otetaan Satakunnassa Satasairaalan lisäksi alueen terveyskeskuksissa ja myös yksityisillä hengitystieinfektiopoliklinikoilla Porissa ja Raumalla.

Sairaalahoitoon otetun tapauksen kontaktit on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunnan lähde on tunnistettu. Tartunta on todennäköisesti peräisin Helsingistä palanneelta ja lievin, mutta tyypillisin oirein sairastuneelta perheenjäseneltä. Toinen tapaus on todettu Raumalla, kunta selvittää parhaillaan altistuneita, jotka asetetaan karanteeniin.