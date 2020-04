Turun Myllykodissa koronatartuntoja – kaksi asukkailla, yksi henkilöstöllä

Turun Myllykodin asumispalveluyksiköstä on löytynyt kaksi koronavirustartuntaa asukkailta ja yksi henkilökunnasta. Tartuntamäärä tarkentuu näytteenoton edetessä. Yksikkö toimii Turun kaupungin ostopalveluyksikkönä.

Kaupungin mukaan Myllykodissa on aloitettu välittömästi tarvittavat toimenpiteet tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja näytteenottoa on laajennettu. Kaikki tartunnan saaneet on ohjattu karanteeniin.

Altistuneet kartoitetaan, ja heidät ohjataan karanteeniin. Myllykodin asukkaat ja koko henkilökunta saavat tarvittavat tartuntatautiohjeistukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygieniayksiköstä sekä Turun kaupungin tartuntatautien valvonnasta.

Tartuntojen leviämistä estetään kaikin mahdollisin tavoin. Tartuntatautitilanteissa noudatetaan kansallisia ohjeita henkilösuojainten käytöstä.