Liisa Enkvist

Koronatestaukset jatkuvat torstaina Turun Mälikkälässä sijaitsevassa Myllykodin vanhusten asumispalveluyksikössä. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo, että aamulla päätetään, kuinka paljon testejä tehdään. On mahdollista, että jopa koko osaston kaikki 21 asukkasta ja henkilökunta testataan.

Myllykodin asumispalveluyksikössä asuu kaikkiaan 93 iäkästä asukasta.

Myllykodin koronatartunnat selvisivät keskiviikkona. Illalla kerrottiin, että yksiköstä on löytynyt kaksi koronavirustartuntaa asukkailta ja yksi henkilökunnasta. Testauksia tehtiin neljälle asukkaalle ja kolmelle henkilökunnasta. Yksikkö toimii Turun kaupungin ostopalveluyksikkönä.

Myllykodissa aloitettiin välittömästi tarvittavat toimenpiteet tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Myös näytteenottoa laajennettiin keskiviikkona. Vastausten saaminen testeihin kestää yleensä enintään seuraavaan päivään.

– Tietojeni mukaan positiivisiksi testatut koronapotilaat olivat ainakin keskiviikkoaamuna hyväkuntoisia. Heitä hoidetaan omissa huoneissaan eristyksessä, sairaalahoitoa ei ainakaan tässä vaiheessa tarvita, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtaja Sari Ahonen kertoo.

Peltoniemen mukaan koronanäytteitä otetaan vanhusten palveluyksiköissä nyt hyvin herkästi, jos vanhuksilla on pieniäkin hengitystieinfektioita. Lisäksi testataan myös henkilökunta, jos on syytä epäillä hengitysinfektiota. Peltoniemi ei osaa sanoa, oliko testatuilla Myllykodin tapauksessa töissä olevalla henkilökunnan edustajalla hengitystieinfektio, vai miksi koronaa epäiltiin. Hänen mukaansa iäkkäiden asukkaiden oireet olivat keskiviikkona hyvin lieviä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Jos samassa yksikössä on useita hengitystieinfektioita, otamme näytteet hyvin alhaisella kynnyksellä, Peltoniemi kertoo.

Kaikki tartunnan saaneet on ohjattu karanteeniin. Tämän lisäksi kaikki altistuneet kartoitetaan ja heidät ohjataan karanteeniin. Myllykodin asukkaat ja koko henkilökunta saavat tarvittavat tartuntatautiohjeistukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygieniayksiköstä sekä Turun kaupungin tartuntatautien valvonnasta.

Tartuntojen leviämistä estetään kaikin mahdollisin tavoin. Tartuntatautitilanteissa noudatetaan kansallisia ohjeita henkilösuojainten käytöstä.

Peltoniemen mukaan useassa vanhusten asumispalveluyksikössä Turussa on otettu koronatestejä, mutta toistaiseksi ne ovat olleet negatiivisia. Myllykoti on ensimmäinen vanhusten palvelukoti, josta koronavirusta on Turussa löytynyt.

– Seuraamme jokaisen sairastuneen terveydentilaa tarkoin ja mietimme tarvitaanko sairaalahoitoa. Kaikilla on omat huoneet, joten se vähentää tarttumisriskiä, Peltoniemi kertoo.

Koronavirus levisi hiljattain Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän alueella Kiuruvedellä sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa, jossa todettiin kahdeksan koronakuolemaa. Myös Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Jyväskylässä koronavirus on päässyt leviämään vanhusten hoivakoteihin.