Kuninkojaan istutetaan 10 000 meritaimenen poikasta

Turun kaupungin halki virtaavaan Kuninkojaan istutetaan tällä viikolla 10 000 noin kahden gramman painoista meritaimenen poikasta.

Taimenia istutetaan myös Turun itäosissa virtaavaan Jaaninojaan, joka saa 5 000 poikasta. Lisäksi Turun edustan merialueelle istutetaan kaksivuotiaita taimenia Aurajoen alajuoksulle.

Kuninkojan taimenet ovat osa Turun kaupungin ja Valonian virtavesien kunnostushanketta.

Turun kaupunkipurojen ekologista tilaa on seurattu Kuninkojassa ja Jaaninojassa. Veden laatua on seurattu automaattisilla vedenlaatumittareilla, ja kalastoa on seurattu sähkökoekalastuksen avulla.

Puroissa on myös tehty koeravustuksia sekä tutkittu pohjaeläimiä. Ekologista seurantaa on tehnyt Turun ammattikorkeakoulu.

Turku on ennallistanut Pomponrahkan suota, joka on Kuninkojan alkupää.