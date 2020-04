Turun taidemuseo lomauttaa osan henkilöstöään

Turun taidemuseo tiedottaa lomauttavansa pääosan henkilöstöään koronakriisistä aiheutuvien tulonmenetysten minimoimiseksi. Lomautusajankohta 4.5.–2.6.

Museonjohtaja Kari Immosen mukaan näin pyritään varmistamaan museon taloudelliset toimintaedellytykset epävarmassa tilanteessa. Tiedotteen mukaan noin puolet Turun taideyhdistyksen hallinnoiman taidemuseon rahoituspohjasta perustuu omarahoitukseen.

Turun taidemuseo on ollut suljettuna 17.3. asti. Museo on tarjonnut digitaalisia taidesisältöjä, kuten Instagram-opastuksia ja verkkomateriaalia maksutta yleisön käyttöön. Vaikka museo on suljettu, tulevia näyttelyitä ja tapahtumia suunnitellaan ja museotiloja ja taidevarastoa huolletaan ja ylläpidetään.

Myös Kansallisgalleria lomauttaa suuren osan henkilökunnastaan osa-aikaisesti 13.4.–5.7. Lomautukset koskevat eri pituisina 257 henkilöä.