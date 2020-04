Suomessa todettiin 179 uutta koronavirustartuntaa – Varsinais-Suomessa yhteensä 134 tapausta

Salli Koivunen

Suomessa on todettu keskiviikkoaamuun mennessä mennessä yhteensä 2 487 laboratoriotestein varmistettua koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän karttasovelluksen mukaan uusia tapauksia on eilisen jälkeen tullut 179.

Varmistettuja tartuntoja on Johns Hopkins -yliopiston mukaan maailmanlaajuisesti 1 432 577. Euroopassa tartuntoja on 741 622.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut tähän mennessä 82 195 ihmistä. Euroopassa kuolleita on 58 148 ja Suomessa 40.

Keskiviikkoiltapäivään mennessä Varsinais-Suomessa oli todettu 134 koronavirustartuntaa. Heistä 13 tarvitsee sairaalahoitoa.

Varsinais-Suomen alueella tartuntoja on eniten Turussa. Kaupugissa on todettu keskiviikkoaamuun mennessä 54 tapausta. Salossa koronavirustartuntoja on todettu 26 ja Kaarinassa seitsemän.

THL ei erittele karttasovellukseensa niitä kuntia, joissa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa. Listalta puuttuvatkin muun muassa Raisio ja Naantali.

THL:n grafiikka näyttää myös koronavirustartunojen ikä- ja sukupuolijakauman.

