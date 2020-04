Operaatio Ruokakassille 40 000 euron lahjoitus

Lähitapiola Varsinais-Suomi lahjoittaa Operaatio Ruokakassi ry:lle 40 000 euroa koronakriisissä auttamiseksi.

Operaatio Ruokakassin toimialue kattaa koko Varsinais-Suomen. Lahjoituksen avulla saadaan apua lapsiperheille, joille vallitseva tilanne saattaa olla äärimmäisen hankala.

Operaatio Ruokakassin arvion mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden määrä pelkästään Turun seudulla on noin 5 000.

– Olemme huikean kiitollisia Lähitapiola Varsinais-Suomelle ja erityiskiitoksen ansaitsee toimitusjohtaja Olli Aakula. On aivan mahtavaa, että meidän työtämme vähävaraisten avuntarvitsijoiden parissa näin tuetaan. Operaatio Ruokakassin puolesta toivon myös, että mahdollisimman moni muukin taho seuraisi Lähitapiola Varsinais-Suomen esimerkkiä ja lähtisi tukemaan tekemäämme työtä sopivaksi katsomallaan tavalla. Nyt on aika, jolloin työllemme on tarvetta enemmän kuin koskaan ennen. Jos sinulla on siihen mahdollisuus, tule mukaan auttamaan, toteaa tiedotteessa Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnanjohtaja Jari Niemelä.