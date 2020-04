Salli Koivunen

Lounais-Suomen poliisi on päässyt hyvään vauhtiin omassa osuudessaan Silkkitie-palvelimeen liittyvien rikosten esitutkinnassa.

Tulli takavarikoi alkuvuodesta 2019 salatussa Tor-verkossa toimineen Silkkitienä sekä Valhallana tunnetun kauppapaikan verkkopalvelimen sisältöineen. Palvelimen kautta toimi erittäin laajalti huumausaineiden verkkokauppaa. Kauppaa käytiin nimimerkkien ja virtuaalisen valuutan avulla.

Tulli on tunnistanut useiden tuhansien todennäköisesti laittomuuksiin palvelimen kautta syyllistyneiden suomalaisten henkilöllisyyden. Esitutkintojen yhteydessä Tulli on takavarikoinut kymmenien miljoonien eurojen arvosta virtuaalista rahaa eli bitcoineja.

Valtaosa rikosepäilyistä liittyy huumausaineiden ostamiseen verkossa.

Nyt tapauksen esitutkinta on edennyt niin, että Lounais-Suomen poliisilaitos voi kertoa omasta tutkintaosuudestaan.

Lounais-Suomen poliisi kirjaa asiasta tämän hetkisen arvion mukaan noin 370 rikosilmoitusta.

Tutkinta kohdistuu yhteensä 420 henkilöön. Heistä noin 370 on miespuolisia. Epäillyistä noin sata on Satakunnasta ja loput Varsinais-Suomesta.

Tapaukseen ei liity paljoa erityisen nuoria epäiltyjä. Lounais-Suomen poliisin tutkinnassa on vain kolme 2000-luvulla syntynyttä henkilöä Silkkitie-palvelimeen liittyen.

Tutkittavana olevista jutuista valtaosa on huumausainerikoksia. Lounais-Suomen poliisi on kirjannut 31 törkeää huumausainerikosta. Lisäksi tutkittavaksi tulee muun muassa huumausaineiden käyttörikoksia sekä erilaisia dopingrikoksia. Silkkitiellä on ollut myynnissä monenlaisia huumaavia aineita. Poliisin mukaan se näkyy myös kirjatuissa rikosilmoituksissa ostettujen huumausaineiden monipuolisena kirjona.

Poliisilaitos on perustanut erillisen projektiryhmän käsittelemään tätä rikoskokonaisuutta ja asiaa hoidetaan huumeryhmien yhteydessä Turussa ja Porissa.

Tällä hetkellä Silkkitiehen liittyviä esitutkintoja on tähän mennessä saatu päätökseen yli 70 kappaletta ja tämän lisäksi kymmenien juttujen esitutkinta on aloitettu. Projektille on erikseen nimetyt aluesyyttäjät Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta.