TS:n päivittyvä seuranta: Varsinais-Suomessa vain kaksi koronakuolemaa – eilisen virheellinen lukema johtui kirjaamisvirheestä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi ensimmäisestä koronakuolemasta Varsinais-Suomessa kiirastorstaina. Perjantaina THL:n tiedon mukaan Tyksin eritysvastuualueella kuolleiden lukumäärä olisi noussut kolmeen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvisti perjantaina, että koronakuolemia on Tyksin alueella kolme ja kolmannen kuoleman tulleen torstain puolella. Tänään THL kuitenkin korjasi Tyksin lukeman jälleen kahdeksi. Pietilän mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

– Olin eilen siinä käsityksessä, että kuolemia on kolme. Sama kuolema oli kuitenkin merkitty kahta eri kautta, Pietilä kertoo.

Tyksin erityisvastuualueella on siis ilmoitettu kaksi koronakuolemaa. Toisen kuolleen kotimaakuntaa ei ole kerrottu.

Varsinais-Suomessa on todettu koronavirus 169 ihmisellä. Tartuntojen määrä kasvoi perjantaina seitsemällä. Tyksin erityisvastuualueella on koronaviruksen vuoksi hoidossa 18 potilasta, joista kahdeksan on tehohoidossa. Tiedot käyvät ilmi THL:n seurannasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa yhdeksän potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrottiin perjantaina, että pääsiäiseen valmistaudutaan rauhallisin mielin. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 66 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi perjantaina neljällä. Salossa tartuntoja on todettu 29 kappaletta eli uusia tartuntoja ei ole todettu torstain jälkeen.

Loimaalla tartunnan saaneita on 17. Tartuntoja on myös Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

Suomessa on todettu 2 905 koronatartuntaa. Määrä nousi perjantaista 136. Tapauksista 1 728 on todettu Uudellamaalla, missä tartuntojen määrä kasvoi perjantaista 88. Uudenmaan tapauksista 1 009 on Helsingissä. Tautiin on kuollut koko maassa 49 ihmistä.

Lauantai-iltapäivän tiedon mukaan näytteitä on otettu yli 44 300. Viimeisen vuorokauden aikana näytteitä on otetty noin 3 100 lisää.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,5 miljoonaa. Tautiin on kuollut lähes 100 000 ihmistä.

Euroopassa on todettu yli 800 000 koronavirustapausta ja yli 66 000 tautiin liittyvää kuolemaa. Myös Pohjoismaissa on raportoitu yli 25 000 koronatapausta. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

TS:n koronaseuranta kertoo tuoreimmat luvut ja tilanteen koronaviruksen etenemisestä ja vaikutuksista.

hr.pisteviiva {

border: 1px dotted black;

}

Turussa varmistui perjantaina positiivisia tartuntoja Mäntykodista ja Myllykodista:

Yli-Maarian Mäntykodista viisi positiivista koronavirustartuntaa – Turussa Myllykodista kaksi uutta tartuntaa

Salossa torstaina uusia koronatartuntoja kotihoidossa:

Perniön kotihoidon kolmella asiakkaalla sekä tiimin työntekijöillä ja heidän läheisillään todettu koronatartunta.

Julkiset laitokset ja koulut pysyvät kiinni. Yli 70-vuotiaiden on jatkettava arkeaan karanteenin omaisissa olosuhteissa:

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Koronarajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta asti – kokoontumiset yli 10 hengen porukalla edelleen kielletty.

Koronatartunnoista yli tuhat on todettu Helsingissä

Uusimmat lukemat osoittavat suurimman osan koronatartunnoista olevan Uudellamaalla erityisesti Helsingissä

hr.pisteviiva {

border: 1px dotted black;

}

​

​

hr.pisteviiva {

border: 1px dotted black;

}

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on. Tartuntojen määrä on todennäköisesti suurempi kuin tässä esitetyt luvut.

TEMin lomautusluvuissa näkyvät vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien ilmoitukset alkaneista tai alkavista yt-neuvotteluista. Alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien ei tarvitse ilmoittaa harkinnassa olevista lomautuksista TE-toimistolle. Isommat yritykset ilmoittavat tilanteestaan pääkonttorinsa sijainnin perusteella.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on vähemmän kuin viisi.