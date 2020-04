TS:n päivittyvä seuranta: Varsinais-Suomessa 134:llä on todettu korona

Varsinais-Suomessa on 134 ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo sairaanhoitopiiri keskiviikkona. Eilen todettiin 12 uutta tartuntaa.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 13 potilasta.

Koronatapausten määrä on Varsinais-Suomessa pysynyt maltillisena, arvioi sairaanhoitopiiri.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 54 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Varsinais-Suomessa toiseksi eniten tartuntoja on Salossa, 26 kappaletta yhteensä.

Myös Loimaalla sairastuneiden määrä nousee, keskiviikkona luku on 9. Myös Laitilassa, Kaarinassa ja Koski Tl:ssä on raportoitu muutama tartunta.

Tyks kertoo, että se on varautunut ottamaan vastaan hoitoa tarvitsevia potilaita myös pääsiäisenä.

Suomessa on todettu jo lähes 2 500 koronatartuntaa, kertoi THL:n keskiviikkoaamuna. Tapauksista 1 568 on todettu Uudellamaalla.

Testattuja näytteitä on keskiviikkoiltapäivän tiedon mukaan 36 500.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä 1,32 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 74 000 ihmistä, mutta valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 690 000 koronavirustapausta ja yli 52 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Hallitus kertoi keskiviikkona tuki- ja elvyttämistoimistakoronakriisin takia kaksipäiväisen kehysriihen jälkeen.

TEMin lomautusluvuissa näkyvät vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien ilmoitukset alkaneista tai alkavista yt-neuvotteluista. Alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien ei tarvitse ilmoittaa harkinnassa olevista lomautuksista TE-toimistolle. Isommat yritykset ilmoittavat tilanteestaan pääkonttorinsa sijainnin perusteella.