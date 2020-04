Paraislainen Miia Hämäläinen ohjaa joogaa etänä

Paraislainen joogaopettaja ja hyvinvointiyrittäjä Miia Hämäläinen, 36, ei jäänyt toimettomaksi, kun joogatunnit jouduttiin koronaviruksen vuoksi perumaan. Hän sai idean järjestää sosiaalisessa mediassa etätyöntekijöille kymmenen päivän joogahaasteen, jonka aikana hän piti 15 minuutin liveharjoituksia.

– Tämä on haastavaa aikaa monelle ja mieli saattaa synkistyä. Mietin mitä positiivista voisin järjestää, josta ihmiset saisivat voimaa.

– Monelle etätöiden tekeminen kotona on uusi tilanne, eikä työergonomia välttämättä ole kunnossa. Yhtäkkiä ympärillä ei olekaan työyhteisöä, eikä kukaan pyydän kahville. Tauot saattavat jäädä pitämättä ja selkä, niska ja hartiat mennä jumiin, Hämäläinen toteaa.

Joogahaaste sai positiivisen vastaanoton ja tämän viikon alusta asti hänellä on ollut oma online-studio, jonka kautta hän järjestää joogatunteja.

– Olen jo pitkään miettinyt online-tuntien aloittamista ja valmiudet minulla on jo ollut siihen. Tämä tilanne sai minut miettimään, miten voisin ajatella eri tavalla ja auttaa unelmiani eteenpäin. Nyt minulla on kodissani kunnollinen online-studio ja viikko-ohjelmassa on useampia joogatunteja, Hämäläinen kertoo.

Marttiina Sairanen – Käytän joogassa tanssitekniikoita, koska tanssi ja jooga sopivat hyvin yhteen, toteaa Miia Hämäläinen.

Hämäläisellä on 15 vuoden kokemus erilaisten liikuntatuntien ohjaamisesta. Joogan hän löysi sattumien kautta kymmenen vuotta sitten.

– Minulla on tanssitausta ja olen nuoresta asti tanssinut showtanssia ja sitten hurahdin lattareihin, ja aloin myös opettaa tanssia. Polveni kuitenkin kipeytyivät pahasti vuonna 2010 ja molemmat polveni jouduttiin leikkaamaan.

Kuntoutuminen ei sujunut suunnitelmien mukaan.

– Polvet olivat erittäin kipeät, vaikka kävin säännöllisesti fysioterapiassa, kävin vesijuoksussa ja kokeilin kaikkea mahdollista. Mietin jo, että tähänkö tanssiminen loppuu.

– Kerran tanssikollegani kysyi, olenko kokeillut yin joogaa. Sanoin hänelle, että olen kerran kokeillut joogaa, enkä tykännyt yhtään. Päätin kuitenkin mennä tunnille, koska eihän minulla ollut mitään menetettävää.

Hän kävi joogatunneilla säännöllisesti hankalasta alusta huolimatta.

– Aluksi liikkeiden tekeminen oli vaikeaa, koska polviini sattui ja en voinut tehdä kaikkea. Lopulta tykästyin tunteihin, koska ne olivat hitaita ja rauhallisia. Yhtenä työpäivänä huomasin, että minua ei enää särje mihinkään.

Marttiina Sairanen Joogaohjaaja Miia Hämäläinen muisttuttaa kaikkia etätyöntekijöitä taukojen tärkeydestä ja hän kannustaa lähtemään joka päivä edes hetkeksi ulos, jotta saa raitista ilmaa.

Joogasta innostuttuaan Hämäläinen päätti kouluttautua joogaopettajaksi.

– Halusin oppia joogasta lisää. Olin saanut omat lihakseni sen avulla hyvään kuntoon ja uskoin, että minulla on oman taustani vuoksi annettavaa myös muille.

Hän kävin ensi Suomessa vuoden mittaisen opettajakoulutuksen ja sen jälkeen hän jatkoi opiskelua Thaimaassa.

– Thaimaan koulutus oli aivan mieletön. Siellä maailman parhaimmat opettajat eri maista opettivat.

Miia Hämäläinen heittäytyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi vuonna 2015. Hän on vuokrannut joogatilat Paraisilta ja opettaa joogastudiolla Turussa.

– Käytän joogassa tanssitekniikoita, koska tanssi ja jooga sopivat hyvin yhteen. Haluan tuoda esille, miten monipuolista jooga voi olla. Joogalla saattaa olla jotenkin negatiivinen maine. Se on kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka sopii ihan kaikille.

– Tässä stressaavassa tilanteessa on tärkeää löytää keinoja, joilla kuormitusta voi poistaa ja palautumista edistää niin fyysisesti kuin henkisestikin. Emme saa unohtaa, miten iso voimavara mieli meille on, Hämäläinen sanoo.

Positiivista virettä Hämäläinen pitää itse yllä liikunnan ja meditaation avulla.

– Pysähtyminen ja meditaatio auttavat ahdistavissa tilanteissa. Täytyy muistaa hengittää kunnolla, niin hassulta kuin sellaisen muistuttaminen kuulostaakin. Stressaantuneena hengitys muuttuu helposti pintapuoliseksi ja rauhassa syvään hengittäminen helpottaa jo heti oloa.

Hän kannustaa jokaista ulkoilemaan päivittäin edes hieman.

– Tärkeää on, että lähtee joka päivä ovesta ulos. Pieni kävely päivittäin tai edes roskien vieminen ulos, jotta joka päivä saa vähän raitista ilmaa. Koti on nyt monelle työympäristö, joten siitä on tärkeää hetkeksi irtautua.

Huonon päivän sattuessa kohdalle Hämäläinen laittaa soimaan hyvää musiikkia ja katsoo komediasarjaa.

– Kannattaa laittaa soimaan sellaista musiikkia, joka saa hyvälle tuulelle. Itselläni ainakin toimii lattarimusiikki. Ja jakso hyvää komediasarjaa auttaa aina. Kannattaa katsoa jotain, mikä varmasti naurattaa. Nauru rentouttaa ja auttaa, kun saa hetkeksi muuta ajateltavaa. Itselläni toimii erityisen hyvin Frendit ja Bel-Airin prinssi, Hämäläinen naurahtaa.