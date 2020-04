Pihlajalinnan koronatestaustoiminta laajenee Raisioon

Pihlajalinna laajentaa koronatestaustoimintaansa Raisioon. Raision lisäksi testaus laajenee myös Ouluun, Kotkaan, Kouvolaan, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Kuopioon ja Joensuuhun. Testausta jatketaan myös nykyisissä testauspisteissä Tampereella, Kangasalla, Seinäjoella ja Helsingissä. Näytteenottopaikkojen laajentuessa myös näytteenottokriteerit muuttuvat.

Lähetteen koronavirustestiin saa lääkäriltä Pihlajalinnan lääkärikeskuksessa tai etävastaanotolla.

– Kun oireiden perusteella epäillään, että potilaalla on akuutti koronavirustartunta, oikea menetelmä on käytössä oleva PCR-testi, joka otetaan nenänielusta. Pääsiäisen jälkeen valikoimiimme tulee myös vasta-ainetesti. Sormenpäästä otettavalla verinäytteellä varmistetaan, onko korona-infektio jo sairastettu. Vasta-ainetestaus antaa lisätietoa tilanteessa, jossa oireet ovat jatkuneet pitkään tai potilas on jo parantunut, kertoo Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yksityisistä palveluntarjoajista koronavirustestejä tekevät Pihlajalinnan lisäksi Terveystalo ja Mehiläinen. Pihlajalinnassa testi maksaa 193 euroa.