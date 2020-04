Raision kaupunki tarjoaa ruokailumahdollisuutta lapsille ja nuorille – Tukea korona-arjen keskelle

Raisio käynnistää tänään tiistaina, 7.4. mahdollisuuden lasten ja nuorten päivittäiseen ruokailuun

Kyseessä on Raision ennalta ehkäisevästä lastensuojelusta, jonka yksi osa on ruokailumahdollisuus. Jos perheissä koetaan, että huollettavalle on vaikeuksia järjestää päivittäistä lämmintä ateriaa, voi Raisiossa ottaa yhteyttä perhepalveluiden numeroon. Raision perhepalvelut tavoittaa numerosta p. 044 797 2394.

Asiasta tiedotettiin Raisiossa perheitä Wilman kautta viime perjantaina. Poikkeusolojen vuoksi tavoitteena on tukea perheiden selviytymistä arjen keskellä.

Raisiossa on myös kartoitettu mahdollisuutta laajempaan ruokailumahdollisuuteen, mutta toistaiseksi on kuitenkin katsottu, että laajamittainen jakelu saattaa johtaa lisääntyviin kontakteihin ja kokoontumisiin. Vaisaaren yläkoulun kohdalla Raisiossa puhuttaisiin mahdollisesti satoihin nousevasta henkilömäärästä päivittäin. Perheiden tulee noudattaa annettuja ohjeita, jotta jaot saadaan onnistumaan mahdollisimman sujuvasti ja koronavirukseen liittyviä määräyksiä noudattaen.

– Myös ruoan jakelussa tulee huomioida hygienia ja kontaktien minimoiminen, selventää Raision johtava ylilääkäri Arto Raassina

Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen kertoo kaupungin johtoryhmän seuraavan tilannetta ja valmistautuvan toiminnan palauttamiseen normaaliksi heti, kun rajoituksia ryhdytään purkamaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Seuraamme tilannetta niin valtakunnallisesti kuin myös alueellisesti. Jos ja kun ohjeistuksissa tapahtuu muutoksia, muutamme linjauksia, kertoo Korhonen.

Aiemmin Raision kaupunki käynnisti maksuttoman kauppakassipalvelun riskiryhmille.

Lue myös:

Lieto alkaa jakaa koululaisille ruokakasseja – palvelu alkanee ensi viikolla, huoltajia informoidaan Wilman kautta

Naantali aloittaa kauppakassipalvelun niille, jotka eivät nyt pääse kauppaan

Turun kaupunki saa yli 70-vuotiaiden asiointipalvelun pyörimään parin viikon sisällä – ostoskassin saa kotiin