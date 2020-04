86 500 euroa valtionavustuksia varsinaissuomalaisten seurantalojen korjauksiin

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia yli 1,5 miljoonaa euroa, josta 86 500 euroa myönnetään Varsinais-Suomeen. Korjausavustusten avulla pyritään säilyttämään seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Yhteensä avustuksia saa Varsinais-Suomessa tänä vuonna 10 hakijaa, joista suurimman summan, 16 000 euroa, saa Koski as. kyläyhdistys ry Salosta. Summa käytetään Vihiniemen Työväentalon katon korjauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Paimiolainen Sukselan Kyläyhdistys ry saa puolestaan 14 000 euroa Sukselan vanhan koulun talousrakennuksen katon uusimiseen.

Aliskulman Kyläyhdistys ry Nousiaisista ja Marttilan Nuorisoseura ry saavat molemmat 13 000 euron avustuksen. Aliskulman Kyläyhdistys korjaa avustuksella Nousiaisten vanhan aseman kattoa ja Marttilassa laaditaan Nuorisoseurantalon korjaukseen pitkän tähtäimen suunnitelma sekä aloitetaan erilaisia korjauksia.

Koko maassa avustuksia myönnettiin 135 hakijalle.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat usein paikalliset yhdistykset pääosin talkoovoimin.