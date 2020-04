Liedossa jatkuvat Satteenmäen alikulun rakennustyöt

Talvitauon jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa syksyllä 2019 aloitetun alikulkukäytävän rakentamista Liedossa Satteenmäen kohdalla, valtatiellä 10. Tarkoituksena on parantaa ja sujuvoittaa jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä joukkoliikenteen olosuhteita. Rakentaminen tulee aiheuttamaan haittoja tielläliikkujille. Projekti on osa Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa. Valtakunnallisessa MAL-hankkeessa on tarkoitus etsiä tapoja asumisen ja liikenteen kehittämiseen

Liedossa ennen talvitaukoa rakennettu kiertotie päällystetään ja kiertotien käyttöönottoon liittyvät työnaikaiset liikennejärjestelyt rakennetaan valmiiksi siten, että kiertotie on valmis avattavaksi liikenteen käyttöön 15.4.2020. Kiertotie tulee aiheuttamaan haittaa liikenteelle, alennetun nopeusrajoituksen vuoksi. Tielle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus. Kiertotien käyttöönoton jälkeen alkaa varsinaisen alikulkukäytävän rakentaminen.

Alikulkukäytävän rakennustöiden ajaksi joudutaan poistamaan Vanhalinnamäen linja-autopysäkit 5002 ja 5001. Pysäkit poistuvat käytöstä ke 15.4.2020 ja ne otetaan uudelleen käyttöön viimeistään rakennustöiden valmistuessa lokakuussa 2020.

Urakoitsijana toimii Terrawise Oy.