Rush Factory on lomauttanut koko henkilöstönsä osa-aikaisesti enintään 90 päivän ajaksi koronaviruskriisin takia maanantaina. Lomautuksen ulkopuolella on yhtiön toimitusjohtaja. Rush Factorylla on 14 työntekijää.

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka on kotoisin Raumalta. Yritys toteuttaa tapahtumia ja elämyskonsepteja. Yritys tunnetaan väriestejuoksutapahtumista.