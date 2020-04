Turun pääpoliisiaseman tutkitaan suurehkoa määrää samankaltaisia petosrikoksia.

Rikokset ovat tapahtuneet, kun Turun seudulla on käyty yksityishenkilöiden välistä kauppaa älypuhelimista. Ostaja on kertonut myyjälle maksavansa tuotteen maksusovelluksella. Syötettyään sovellukseen myyjän tilitiedot ostaja on näyttänyt puhelimensa näytöltä niin sanotun kuitin maksun suorittamisesta. Todellisuudessa rahat eivät kuitenkaan ole siirtyneet myyjän tilille ja ostaja on luikahtanut pakoon puhelin mukanaan.

Samankaltaisella petoksella on saatu saaliiksi myös tietokoneita, sormuksia, televisio, arvokas kello ja merkkilaukku. Kaupan kohteiden myyntihinta on vaihdellut 85 euron ja 3 000 euron välillä.

Lounais-Suomen poliisi kehottaakin turkulaisia verovaisuuteen kaupanteossa.

Poliisi muistuttaa, että ostajan on varmistuttava sitä, että kaupan kohde on juurikin se, mitä hän on ostamassa. Myyjän on puolestaan varmistuttava siitä, että maksettu rahasuoritus tosiasiallisesti siirtyy myyjän tilille.

Yleensä kasvokkain tapahtuva kaupankäynti on luotettavin tapa saada tuote ja maksu heti itselleen, mutta nyt tällaiseenkin kaupankäyntiin voi joutua suhtautumaan epäröiden, poliisi huomauttaa tiedotteessaan.