Kolumni: Kikkeliskokkelis ja korona

Kikkeliskokkelis, mitäs läksit. Peteliuksen ja Kallialan sketseistä tuttua hokemaa on totuttu käyttämään 1990-luvun lama-ajalta asti tilanteissa, joissa joku joutuu liriin syystä tai toisesta. Kikkeliskokkeliksesta tuli tärkeä osa etenkin jälkiviisaiden, besserwisserien ja vahingoniloisten arsenaalia. Se sopii mainiosti tietyn mittakaavan tapahtumiin, ja parhaimmillaan kohdekin nauraa itselleen ja ehkä oppii jotain. Esimerkiksi meikäläinen vaihdatti kesärenkaat alle juuri ennen maaliskuun lopun lumisateiden ja pakkasten alkamista. Muutamaan aamuun ei tullut paljon ajeltua. Halusin suvikumit alle meteorologien varoitteluista huolimatta, joten kikkeliskokkelistelu oli paikallaan. Mitäs läksin. Oma syyhän se oli.

Koronakriisin aikaan kikkeliskokkelis-tyyppisen mölinän pitäjillä on jälleen kulta-ajat, vaikka mittakaava on kerrassaan väärä. Kun alan kuin alan yrittäjät ja osaajat kertovat koronan piinallisista vaikutuksista, ei heitä vaikkapa uutisten keskusteluosioiden huuto-osoittelun luulisi paljon lämmittävän. Kohtuutontahan se onkin, sillä taustalla on aikamoinen ketjureaktio ja kärsijöitä ovat enemmän ja vähemmän kaikki. Harvalla on myös kyky tietää varmasti mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Rakentavat neuvot ja kunnollinen jälkipyykki tulevaisuutta ajatellen ovat asioita erikseen. Mutta mitä oppii kommentista, jossa kysytään, että kannattiko lähteä alalle? Että kikkeliskokkelis.

Yrityksen perustamista tai alalle hakeutumista edeltää vaihe, jossa punnitaan menestymisen edellytyksiä. Taustalla on innostus, ja on nostettava hattua heille, jotka uskaltavat ja saavat lähteä kulkemaan sen viitoittamaa polka. Yrittäjä ottaa aina jonkinlaisen riskin. Tavalliseen arkeen ja lähitulevaisuuteen liittyvien riskien lisäksi on myös villejä kortteja, joiden paljastumiseen on hyvin vaikea varautua tai asennoitua. Maailma on globaali, kaaoksen vallassa ja taivas on ollut aina putoamassa niskaan. Virukset ja vitsaukset, jättiasteroidi, päättäjien sekoilut, ydinsota. Näitähän riittää. Jossain vaiheessa kuitenkin tehdään päätös, jonka mukaan on elettävä.

On niitä ihmisiä, jotka uskaltavat ja tekevät. On myös niitä ihmisiä, jotka haluavat kaikella vimmalla tökkiä kipeitä kohtia, joita ensin mainitut väistämättä matkan varrella saavat. Mutta kenties kikkeliskokkelis-miehet ja -naiset saavat joskus itse nenilleen. Ehkä siten, että he saavat töitä koronakriisin tuhkista nousseesta yrityksestä.

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.