Salli Koivunen

Suomessa on todettu laboratoriotestein todennettuja koronavirustapauksia 2 176 maanantaiaamuun mennessä.

Sunnuntai-iltaan mennessä tautiin on kuollut 28 ihmistä. Heistä 23:n ikä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedossa. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta.

40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on kuusi ja yli 80-vuotiaita on 15.

Varsinais-Suomessa koronavirustartunta on todettu yhteensä 113 henkilöllä. Turussa tartunnan saaneita on 33, Salossa 14 ja Kaarinassa kuusi. Uusia tartuntoja tilastoitiin viikonlopun aikana 19.

Maakunnassa on tehty 1 748 koronatestiä viime viikon loppuun mennessä.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan alueet, oli sunnuntai-iltapäivään mennessä yhteensä 22 henkilöä sairaalahoidossa. Osastohoidossa on kuusitoista henkilöä ja tehohoidossa kuusi.

Tyksin erva-alueella kukaan ei ole vielä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Selvästi eniten tartuntatapauksia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pääkaupunkiseudulla tartuntatapauksia on yhteensä 1 362. Niistä Helsingissä on todettu 555, Espoossa 176 ja Vantaalla 100.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella koronavirukseen menehtyneitä on 20.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kuntakohtaiset tartuntalukemat on nähtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittämästä karttasovelluksesta.

Lue myös: Uutisgrafiikka näyttää koronavirustartuntojen kehityksen Varsinais-Suomessa

hr.pisteviiva {

border: 1px dotted black;

}

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. Huom! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.