Somenäyttämö tuo teatterin kotisohville

Turun kaupunginteatterin kaikki kevään esitykset on peruttu koronaepidemian vuoksi, mutta kaikkien näyttelijöiden ei ole tarvinnut luopua työstään kokonaan. Poikkeustilanteesta johtuen teatteri aloitti kolme viikkoa sitten Somenäyttämön eli teatterin Facebook-sivuilla perjantaisin näytettävät livelähetykset.

Somenäyttämöllä on nähty tähän mennessä improvisaatiota, talk show sekä musiikkia ja lauluja teatterissa nähdyistä musikaaleista. Joulukuussa 2018 Turun kaupunginteatterin näyttelijäksi kiinnitetty Markus Lappalainen, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Markus Ilkka Uolevi, toimii illoissa juontajana.

– Teatterin perustehtävä on valmistaa ja esittää näytelmiä yleisölle. Vaikka kevään esitykset on peruttu, haluamme kuitenkin ylläpitää yhteyttä katsojiimme. Siksi lanseerasimme Somenäyttämön, joka tuo teatterintekijät kotisohvalle. Ihmiset tarvitsevat nyt kokemuksia, jotka vievät ajatukset muualle koronauutisoinnista. Viihde on nyt se mitä ihmiset kaipaavat, Lappalainen sanoo.

Vastaavaa ei ole Turussa kokeiltu aiemmin. Ainakaan toistaiseksi ohjelmistossa olevia teatteriesityksiä ei striimata, ja Somenäyttämökin saattaa jäädä poikkeusajan lisäpalveluksi.

– Teatteri on taistellut jo pitkään kotisohvaa vastaan. Poikkeustilanne on pakottanut myös teatterin tulemaan kotisohville, jotta ihmiset pääsevät nauttimaan teatterista. Tämä on hyvä lisäpalvelu, mutta toivottavasti tämä ei ole teatterin tulevaisuus vaan ihmiset haluavat jatkossakin tulla teatteriin katsomaan esityksiä.

Lappalaiselle näyttelijän ammatti on ollut luonteva valinta. Hän kertoo olleensa jo lapsena ulospäinsuuntautunut ja kova esiintymään. Hän teki omia esityksiä ja osallistui koulun esityksiin ja näytelmiin.

– Peruskoulussa tehtiin paljon näytelmiä ja siellä oli näytelmäkerhokin. Ne olivat hyviä kasvualustoja.

Toden teolla teatterikärpänen puraisi yläasteikäisenä. Luostarivuoren koulussa Lappalaisen luokanvalvojana oli Elina Kouki, Turun kaupunginteatterin nykyisen johtajan Mikko Koukin näyttelijäisän vaimo, joka näki, että nuoressa miehessä oli näyttelijän vikaa.

– Hän vei meitä paljon teatteriin, ja hänen rohkaisemana hakeuduin Turun Nuoren Teatterin kurssille. Sieltä jatkoin 14-vuotiaana Teatteri Tarmoon kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen näyttelin muun muassa Turun ylioppilasteatterissa, Vartiovuoren kesäteatterissa ja kaksi vuotta Linnateatterissa, kunnes lähdin Tampereelle Nätyyn opiskelemaan.

Lappalainen valmistui näyttelijäksi vuonna 2016. Hän teki ensin pari vuotta töitä freelancerina, kunnes sai kiinnityksen Turun kaupunginteatteriin.

– Minulla ei ollut muita ammattihaaveita. Laitoin kaikki pelimerkit yhden kortin varaan ja uskoin lujasti omaan tekemiseeni ja siihen, että minusta tulee näyttelijä. Ajattelin, että jos minusta ei tule näyttelijää, niin keksin jotain.

Lappalainen on esiintynyt lukuisissa esityksissä ja tehnyt monenlaisia rooleja. Turun kaupunginteatterissa hän on näytellyt muun muassa Don Juanin rakastettavaa ja kaiken äärimmäisen tosissaan ottavaa Pierrot’ta ja kunniaansa puolustavaa Don Carlosia, Boromiria Taru Sormusten Herrasta -fantasiaseikkailussa sekä poliisikomisario Virtaa Komisario Palmun erehdyksessä. Lisäksi hän on ollut mukana Näytelmä joka menee pieleen -farssissa, Hamletissa ja Babe – urheassa possussa.

– Komediat ovat ominta alaani, mutta olen onnekseni päässyt tekemään monenlaisia rooleja. Viime vuosina olen ollut pienemmissä rooleissa, joista useammassa olen esittänyt aikuista, jonka mieli on lapsen tasolla.

Lappalaista näyttelemisessä kiehtoo itsensä haastaminen ja uuden rakentaminen. Hänelle on tärkeää pysyä liikkeessä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Haastavinta näyttelijän työssä on Lappalaisen mielestä häpeän voittaminen. Häpeän pelko on kasvanut iän myötä, mutta helpottavaa on se, että se on kaikille näyttelijöille ominaista.

– Nuorena minulla ei ollut itsekritiikkiä vaan halusin kokeilla kaikkea heti. Sen innokkuuden haluan ehdottomasti säilyttää, mutta nyt vanhemmiten on tullut epäonnistumisen pelkoa. Edelleenkään en arastele yhtään esillä olemista, mutta joskus jännitän harjoitustilanteissa uuden kokeilemista. On vaikeaa tehdä näyttämöllä jotain hävettävää, mutta se vaikea askel pitää uskaltaa ottaa.

Somenäyttämöllä haasteet ovat lähinnä teknisiä: kuuluuko ääni ja pätkiikö kuva. Totuttelua on vaatinut myös se, että yleisön sijaan katsomosta tuijottaa vain muutaman kameran linssi.

– Harjoituksissa olemme lavalla ilman yleisöä, mutta tämä on erilainen tilanne. Itselleen saa muistuttaa, että kyseessä on esitys eikä harjoitus. Myös yleisön reaktiot jäävät saamatta. Mutta on ollut antoisaa, miten hyvän vastaanoton olemme saaneet. Livejä on käynyt katsomassa tuhansia ihmisiä, Lappalainen sanoo.

Turun kaupunginteatterin Somenäyttämön livelähetys teatterin Facebook-sivuilla joka perjantai klo 18.