Roskienpoltosta pieni maastopalo Nousiaisissa – Pelastuslaitos kehottaa varovaisuuteen

Nousiaisten Haverintiellä syttyi maastopalo sunnuntaina iltapäivällä. Paloalue saatiin rajattua nopeasti asukkaiden voimin, eikä leviämisvaaraa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ollut. Palon jälkisammutuksen hoiti Nousiaisten yksikkö. Paikalle saapui sammutusauto ja säiliöauto.

Ensimmäinen ilmoitus palosta saatiin viideltä iltapäivällä. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta tuulen voimasta maastopalo olisi voinut levitä läheisiin rakennuksiin.

– Paloalue ei ollut erityisen suuri. Hiukan oli käsistä karannut roskien poltto. Tuuli kuljetti paloa rakennusten lähelle, joten hyvä että meidät soitettiin paikalle, totesi päivystävä palomestari Olli Suominen.

Varsinais-Suomessa ei ole tällä hetkellä ruohikkopalovaaraa. Pelastuslaitos muistuttaa, että roskien tai risujen poltossa on noudatettava varovaisuutta. Polttaminen on hyvä tehdä pienissä erissä valoisaan aikaan. Polttopaikalle on aina varattava alkusammutusvälineitä ja paloa on vartioitava.