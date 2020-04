Kauppakeskus Mylly vapauttaa ravintolat vuokrista kahdeksi kuukaudeksi, myös aukioloajat vapautettu

Kauppakeskus Mylly vapauttaa kauppakeskuksessa toimivat kahvilat ja ravintolat vuokranmaksusta kahden kuukauden ajaksi koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi kaikille vuokralaisille on tarjottu korotonta vuokranmaksuaikaa ja kauppakeskuksen aukioloajat on vapautettu. Myös markkinointiin liittyvät maksut on poistettu kaikilta liikkeiltä touko-kesäkuun ajaksi.

Myllyn mukaan tukitoimenpiteet on kohdistettu ensin niihin vuokralaisiin, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Näitä ovat muun muassa kahvilat ja ravintolat sekä pienet yksityis- ja perheyritykset, joilla ei ole omaa verkkokauppaa.

– Kauppakeskuksen kävijämäärät ovat laskeneet äkillisesti koronavirustilanteen takia, ja haluamme omalta osaltamme tukea liikkeitä selviämään vaikeasta vaiheesta. Tavoitteena on auttaa yrityksiä jatkamaan liiketoimintaansa myös kriisin jälkeen, kertoo kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula tiedotteessa.

Kauppakeskus haluaa kannustaa liikkeitään kehittämään ja testaamaan uusia palvelumuotoja.

– Muun muassa Clas Ohlson on kehittänyt noutopisteen, josta asiakkaat voivat hakea verkkokaupan kautta tilatut ostokset. Pick up point länsipuolen sisäänkäynnin läheisyydessä mahdollistaa sen, että sisälle liikkeeseen tai kauppakeskukseen ei tarvitse tulla.

Myös asiakkaiden arjen sujumista on pyritään helpottamaan erilaisilla toimenpiteillä. Kauppakeskuksen siivousta on tehostettu, ja sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu tällä viikolla käsidesiannostelijat.

– Teemme kaikkemme, jotta vuokralaistemme liiketoiminta selviäisi poikkeustilanteesta ja asiakkaidemme arki sujuisi mahdollisimman hyvin. Nyt on tärkeää, että pidämme huolta toinen toisistamme. Yhdessä tästä selvitään, painottaa Hantula.