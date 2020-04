Tyksin teho-osaston työntekijällä koronavirustartunta – Varsinais-Suomessa yhteensä 94 koronatartuntaa

Varsinais-Suomessa on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Yhteensä tartuntoja on tähän mennessä todettu Varsinais-Suomessa 94. Osa sairastuneista on jo parantunut. Tyksin sairaaloissa on hoidettavana 12 potilasta koronaviruksen johdosta.

Lisäksi sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että yhdellä Tyksin teho-osaston työntekijällä on todettu koronavirustartunta. Tartunta ei ole työperäinen ja sairaanhoitopiirin mukaan on varmaa, että työntekijä ei ole altistanut potilaita virukselle.

Jos koronavirukseen sairastunut tarvitsee hoitoa, mutta hänellä ei ole erikoissairaanhoidon tarvetta, häntä voidaan hoitaa myös terveyskeskuksen osastolla, kuten muissakin sairauksissa.

– Tällaisia muualla hoidossa olevia potilaita on alueellamme kolme. Vapaata sairaalakapasiteettia alueella on runsaasti ja valmius uusien potilaiden vastaanottamiseen hyvä, tiedotteessa kerrotaan.

Sairaanhoitopiiristä todetaan, että vaikka todettujen tartuntojen määrä on pysynyt kohtuullisen pienenä on nyt todettu tartuntoja joiden lähdettä ei ole kartoituksessa saatu selville. Uutena piirteenä on myös se, että tartuntoja on todettu iäkkäämmillä ihmisillä kuin aiemmin. Tämä korostaa riskiryhmien karanteenissa pysymisen ja muiden rajoitustoimenpiteiden tärkeyttä.

Vierailut Tyksin sairaaloissa on pääsääntöisesti kielletty toistaiseksi. Vierailu voidaan sallia ainoastaan, jos kyseessä on kriittisesti sairas tai lapsipotilas, tai saattohoidossa oleva. Synnytykseen voi ottaa mukaan puolison tai tukihenkilön. Sairaalan henkilökunta päättää aina tapauskohtaisesti, voidaanko vierailu sallia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vierailun rajaamisen aiheuttaman huolen, ahdistuksen ja surun vuoksi sairaanhoitopiiri on avannut potilaiden omaisille henkisen tuen puhelinpalvelun. Palvelussa omaiset voivat keskustella sairaalapappien kanssa ajatuksistaan ja tunteistaan luottamuksellisesti. Henkistä tukea potilaiden omaisille ja läheisille on tarjolla päivittäin kello 9–16, myös viikonloppuna palvelunumerossa 040 341 7767.

hr.pisteviiva {

border: 1px dotted black;

}

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. Huom! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.