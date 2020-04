Nyt kaivataan turkulaisten korona-ajan kokemuksia

Turkuseura ja Turun kaupunki keräävät turkulaisten kokemuksia koronavirusepidemian ajalta. Tavoitteena on koota tarinoita siitä, miten poikkeusolot vaikuttavat turkulaisten ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen.

Voit esimerkiksi miettiä, millaista apua olet saanut kanssaturkulaiselta koronatilanteen aikana, ja miten itse olet auttanut ja miltä avun vieminen perille on tuntunut. Turkulaisia kannustetaan pohtimaan myös, mikä on ilahduttanut ja tehnyt surulliseksi. Entä mitä uusia yhteydenpitokeinoja olet kokeillut läheistesi kanssa, ja miten korona on vaikuttanut perheenne yhteiseen arkeen. Samalla voi myös jakaa kokemuksia aikaisemmista epidemioista.

Vastauksia pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info@turkuseura.fi. Viestiin pyydetään myös laittamaan yhteystiedot.

Kokemusten keräämiseen voi osallistua myös pelkällä kuvalla ja siihen liittyvällä lyhyellä tekstillä. Jos kuvassa on tunnistettavia ihmisiä, niin kaikilta kuvattavilta on kysyttävä lupa kuvan julkaisemiseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Osallistua voi myös lähettämällä kirjeen tai postikortin osoitteeseen Turkuseura, Vanha Suurtori 3, 20500 Turku. Lisäksi Turkuseuran asiakaspalvelu numerossa 040 6373 600 kuuntelee tarinoita keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–12 koko huhtikuun ajan.

Tarinoita julkaistaan myöhemmin Turun kaupungin ja Turkuseuran sosiaalisen median kanavissa ja toukokuun lopulla ilmestyvässä Suomen Turku -lehdessä.

Lisäksi Turun museokeskus on kiinnostunut taltioimaan kokemukset ja tarinat. Jos tarinan tallentaminen museon kokoelmiin sopii, niin siitä kannattaa mainita tarinan yhteydessä. Museokeskus ottaa tässä tapauksessa myöhemmin yhteyttä.