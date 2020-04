Riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset voivat nyt tilata ruokaostokset puhelimitse

Turun Osuuskauppa avaa perjantaina ruoan tilaamista helpottavan puhelinpalvelun. Palvelu on suunnattu paikallisille ikäihmisille.

– Puhelinpalvelu perustettiin pikavauhtia palvelemaan riskiryhmään kuuluvia yli 70-vuotiaita, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta asioida ruoan verkkokaupassa netin tai sähköpostin välityksellä. He voivat nyt soittaa ruokatilauksia varten perustettuun asiakaspalveluun ja tilata valikoimista elintarvikkeita ja hygieniatarvikkeita, toimialajohtaja Mikko Junttila kertoo tiedotteessa.

Turun Osuuskaupan asiakaspalvelijat tekevät tilaukset soittajien puolesta ja tuotteet keräillään kaupoissa valmiiksi.

– Puhelinpalvelun kautta työllistämme muun muassa Turun Osuuskaupan matkailu- ja ravitsemuskaupan asiakaspalvelun ammattilaisia, joiden omat työt ovat ravintoloissa, hotelleissa ja kahviloissa vähentyneet koronvirustilanteen myötä, toimialajohtaja kertoo.

Puhelinpalvelu palvelee numerossa 010 764 4444 maanantaista lauantaihin kello 8–18 ja sunnuntaisin kello 12–18.

Puhelun hinta on 8,35 senttiä per puhelu sekä 12,09 senttiä per minuutti.

Puhelimitse tilatut tuotteet ovat noudettavissa seuraavana päivänä myymälästä. Myös kotiinkuljetuspalvelu otetaan käyttöön lähiaikoina.

Myös K-ryhmä on avannut uudet neuvonta- ja puhelintilauspalvelut, jotka auttavat yli 70-vuotiaita tekemään ruokaostoksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Neuvontapuhelimessa seniorikansalaiset saavat apua ruokaostosten verkkokauppatilauksen omatoimiseen tekemiseen tai kaupoissa asiointiin. Puhelintilauspalvelussa K-ryhmän asiakaspalvelijat tekevät ruokatilauksen puhelimessa asiakkaan puolesta kotiovelle toimitettavaksi. Molemmat palvelut ovat maksullisia.

– On tärkeää huolehtia siitä, että yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmäläiset löytävät tapoja hoitaa kauppa-asioinnin myös vallitsevassa poikkeustilassa. K-kauppiaat ja heidän henkilökuntansa ympäri Suomen ovat ottaneet tämän haasteen vastaan ja auttavat jo nyt monin tavoin yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmäläisiä tekemään ruokaostoksia tässä poikkeusajassa, K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

K-ryhmän neuvontapuhelin palvelee numerossa 01053 298 36 arkipäivisin kello 9–16. Neuvontaa saa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Neuvontontapuhelimeen soitetun puhelun hinta on 8,35 senttiä per puhelu ja 12,09 senttiä per minuutti.

K-ryhmän maksullinen puhelintilauspalvelu palvelee numerossa 0600 023 25. Palvelu on suomenkielinen. Vastatun puhelun hinta on 5,59 euroa. Puhelun hinnan lisäksi veloitetaan normaalisti verkkokaupan toimitusmaksu sekä tilaamien tuotteiden hinta.

Uutiseen täydennetty tiedot K-ryhmän puhelinpalvelusta kello 11.10.