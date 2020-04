Raisiossa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä. Työ aloitettiin Rekryytinkujalla torstai-iltapäivällä kello yhden aikoihin, ja työn on arvioitu valmistuvan perjantaina iltapäivällä kello viiteen mennessä.

Syynä töihin on rikkoutunut vesijohto. Paikalla on kiertotie Pasantien ja Kimalistontien kautta. Korjaustöistä on haittaa molemmista ajosuunnista ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.