Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut on päättänyt ilahduttaa kotihoidon asiakkaita vallitsevan poikkeustilan keskellä.

Kotihoidon työntekijät jakavat loppuviikon aikana kahdellesadalle saariston ja Kanta-Naantalin asukkaalle keväisen tulppaanikimpun.

– Kotihoidon asiakkaat pääsevät usein normaalioloissakin vähemmän liikkeelle kodeistaan, joten halusimme tuoda heille iloa ja piristystä suoraan kotiin tänä poikkeuksellisena aikana. Kuten uutisista olemme kuulleet, kulttuurialan toimijatkin ovat vaikeuksissa, kun työt ovat loppuneet kuin seinään. Vallitsevan tilanteen vuoksi kulttuuritarjonta on rajoittunut verkkoon, eikä se välttämättä monia ikäihmisiä saavuta. Keväinen tulppaanikimppu on jokaiselle kotihoidon ikäihmiselle henkilökohtaisesti suunnattu ele tuoda piristystä kotiin, kamppanjan ideoija, kulttuuri- ja viestintäsihteeri Anu Anttila kertoo Naantalin kaupungin tiedotteessa.

Yhteistyökumppanina kukkalahjassa on rymättyläläinen Jaannon puutarha.

Naantalin kaupunki Emmi Ruotsalainen (vas.) ja Anu Arvilahti kotihoidosta ottivat kukat keskiviikkona vastaan ja toimittivat ne eteenpäin asiakkaille vietäviksi. Kuva: Naantalin kaupunki

Hoito- ja vanhuspalveluiden avohuollon ohjaaja Kirsi Peijonen antaa suuret kiitokset eleestä.

– Tämä on aivan ihana ajatus, joka ilahduttaa varmasti ikäihmisiä. Pandemia herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia, ja poikkeustilanne aiheuttaa ikäihmisille erityistä yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta. On ihana ajatus, että heitä on mietitty. Ikäihmiset ovat nyt pitkälti eristyksissä kodeissaan ja tulppaanikimppu tuo pienen tuulahduksen ulkomaailmasta sekä iloa ja aurinkoa päivään, Peijonen sanoo.