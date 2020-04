Åbo Akademin hakijamäärissä kasvua 18 prosenttia – eniten vetoa kauppatieteisiin

Tänään keskiviikkona päättyi korkeakoulujen yhteishaku kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin. Åbo Akademin osalta hakijamäärä nousi jo kolmatta vuotta.

– On siis kyse ennätyksellisen hyvistä luvuista osaltamme yhteishaussa. Niin hakijoiden kokonaismäärä kuin ensisijaishakijoidenkin kokonaismäärä nousi, kertoo Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademin opiskelijapalveluiden päällikkö.

Åbo Akademiin haki yhteensä 3 326 henkilöä, kun hakijoita viime vuonna oli reilut 2 800. Kasvua hakijamäärissä on siis 18 prosenttia viime vuodesta. Ensisijaisia hakijoita oli tänä vuonna 1 575, eli noin 6 prosenttia viime vuotta enemmän.

Suurin hakupaine oli psykologiaan, hakijoita oli 405 ja paikkoja 20. Määrällisesti eniten hakijoita oli kauppatieteiden koulutuslinjalla 903 hakijalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Muita hyviä lukuja osoittaneita koulutuslinjoja ovat oikeusnotaarikoulutus 110 prosentin kasvulla; 341 hakijaa tänä vuonna, 162 viime vuonna. Turussa annettavaan yhteiskuntatieteiden koulutukseen oli puolestaan 417 hakijaa, biotieteisiin 206 hakijaa ja farmasiaan 124 hakijaa.

– Haku 2020 on ensimmäinen kerta, kun toteutamme todistuspohjaisen haun leveällä rintamalla ja tässä on meille paljon uutta. Tämä on ollut pitkä prosessi, jonka aikana olemme kokonaan uudistaneet sen, kuinka todistukset huomioidaan. Tämän valossa tuntuu todella hyvältä nähdä näin suuri kasvu hakijamäärissä, sanoo Gardberg.