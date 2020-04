Sepänkatu käyttökieltoon – opetustoiminta siirretään toistaiseksi Topeliuksen kouluun

Eero Karisalmi

Sepänkatu 2:n kiinteistö Turussa ei sovellu opetuskäyttöön. Näin linjasi ympäristöterveys, joka on arvioinut kiinteistöstä otettujen mineraalikuitujen seurantanäytteiden tulosten pohjalta kiinteistöä. Tulosten vuoksi Sepänkatu 2:n opetustoiminta aiotaan siirtää loppukevään ajaksi toisiin tiloihin. Oppilaiden huoltajia ja koulun henkilökuntaa on tiedotettu opetustoimintaa koskevista muutoksista Wilman kautta 1.4.2020. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen asiasta ei voi järjestää tiedotustilaisuutta henkilökunnalle ja vanhemmille.

Sepänkatu 2:n koulurakennus on toiminut Puolalan koulun vuosiluokkien 3–6 väistötilana kesästä 2018 saakka. Rakennus- ja lupalautakunta käsitteli kohteen tilannetta joulukuussa 2019 ja edellytti päätöksessään, että kiinteistössä on toteutettava käyttöä turvaavat toimenpiteet.

Samassa päätöksessä edellytettiin, että terveyshaittaa aiheuttavat teolliset mineraalikuidut on poistettava ja tiloihin on tehtävä kuitusiivous. Lisäksi rakennuksessa tuli tehdä seurantanäytteenottoja näiden toimenpiteiden vaikutuksen arvioimiseksi. Kaikki toimenpiteet kuitulähteiden selvittämiseksi ja poistamiseksi sekä tilanteen seuraamiseksi saatiin tehtyä määräaikaan mennessä.

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi kertoo, että rakennus- ja lupalautakunnan joulukuun päätöksessä todettiin, että kiinteistön soveltuvuutta opetuskäyttöön voidaan arvioida uudelleen, mikäli jatkoselvityksissä saadaan lisätietoa rakennuksen tilasta. Koskiniemi painottaa, että rakennus- ja lupalautakunta edellytti päätöksessään, että kiinteistössä on toteutettava käyttöä turvaavat toimenpiteet.

– Kuitenkaan kaikkia kuitulähteitä ei saatu pois. Raja-arvot ylittävät määrät löytyivät ja nyt tulos on tämä. Vielä ei tarkkaan tiedetä mitä siellä on, kertoo Koskiniemi.

Turun kaupungin ympäristöterveysyksikkö sai tämän viikon alussa toisen seurantanäytteenoton raportin, jossa todetaan toimenpiderajan ylittyminen neljässä näytteessä. Näytteitä kerättiin yhteensä viisi, ja näytteenottopaikat perustuivat aikaisemman näytteenoton tuloksiin. Raportti toimitettiin rakennus- ja lupalautakunnan edellyttämässä aikataulussa. Koskiniemen mukaan loppuraportti toimitetaan eteenpäin, kun se on saatu valmiiksi.

– Vielä se ei ole julkaisukelpoinen, Koskiniemi kertoo.

Ympäristöterveys tulee tulosten pohjalta esittämään rakennus- ja lupalautakunnalle Sepänkatu 2:n kiinteistön asettamista käyttökieltoon. Kyseessä on kiinteistökehityskohde.

– Ei kuitenkaan kaupungin omaan kehitykseen. Rakennus todennäköisesti myydään pois, Koskiniemi kertoo.

Kaupunki on aloittanut väistötilasuunnittelun rakennuksessa tällä hetkellä työskenteleville 5–10 oppilaalle ja noin 10 opettajalle. Suunnitelmana on, että tällä hetkellä lähiopetuksessa olevat oppilaat sekä koulun opettajat siirtyvät loppukevääksi Topeliuksen koulun Pakkarinkadun yksikköön.

Puolalan koulun Kauppiaskadun yksikön peruskorjaus etenee aikataulussa. Korjaussuunnitelmaan sisältyvän tilojen kesäaikaisen tuulettamisen vuoksi Kauppiaskadun tiloihin ei ole mahdollista siirtyä ennen syyslukukauden alkua.

Sepänkatu 2:n sisäilmatyöryhmän vanhempien edustaja Katja Hjerppe vastaanottaa uutiset Sepänkadun sulkemisesta huojentuneena, mutta huolestuneena.

– Päätös sulkemisesta tuli ehdottomasti liian myöhään. Tämä päätös olisi pitänyt tehdä ainakin jo kaksi vuotta sitten, Hjerppe toteaa.

Hjerppe toivoo, että kaupunki julkaisee loppuraportin kokonaisuudessaan. Näin vanhemmat saisivat tietää, millaisissa oloissa lapsia on yli puolitoista vuotta pidetty.

– Näytteenotoissa ja löydöksissä mainitut mineraalikuidut eivät ole rakennuksessa edes suurin ongelma. Taustalla on muutakin, kuten mikrobilöydöksiä ja kreosoottia. Kaupungin tiedottaminen Sepänkadun tilanteesta on ollut paikoin huonoa. On olemassa julkisia raportteja, joita ei ole kuitenkaan julkaistu, Hjerppe kertoo.