Faronin tehohoitolääkkeellä näytön paikka – Traumakine pääsi mukaan laajaan kansainvälisen tutkimukseen, jossa haetaan parasta tapaa hoitaa keuhkokuumetta

Pekka Hakanen

Turkulaisen lääkekehitysyhtiön Faron Pharmaceuticals tehohoitolääke Traumakine pääsee mukaan erittäin merkittävään globaaliin tutkimusprojektiin, jossa etsitään tehokasta hoitokeinoa keuhkokuumeeseen ja sen aiheuttamien vakavien sairauksien hoitoon.

Remap-Cap on kansainvälinen tutkimusprojekti, jossa on mukana yli 50 huippuluokan tutkimusyhteisöä eri puolilta maapalloa. Projektissa verrataan erilaisten hoitojen tehoa keuhkokuumepotilaiden hoidossa.

Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen on erittäin otettu yhtiön vielä tutkimusvaiheessa olevan lääkkeen pääsystä mukaan tutkimusprojektiin. Ajankohta on vielä poikkeuksellinen, sillä koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia koko maailma odottaa kiivaasti tehokasta lääkettä keuhkovaurioiden hoitoon.

Jalkasen mukaansa tutkimus on kuin tehty Faronille. Riippumattoman tahon tekemä tutkimus kertoo lahjomattomasti kuinka tehokas lääke Traumakine on verrattuna muihin jo käytössä oleviin hoitoihin verrattuna.

Jalkanen on hyvin luottavainen Traumakinen suhteen. Hän on vakuuttunut, että tutkimus tulee vahvistamaan interferoni-beetaan perustuvan Traumakinen tehokkuuden suhteessa muihin tutkimuksessa mukana oleviin lääkkeisiin.

Tutkimus tuo myös lisävaloa kortikosteoidien käyttöön ARDS:n hoidossa. Faronin tutkimusten mukaan juuri kortikosteroidit estävät Traumakinen lääkevaikutuksen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Remap-Cap-projektissa keskitytään tehohoitoa tarvitseviin potilaisiin. Tutkimus on iso, sillä mukaan otetaan 6800 potilasta.

Faron on sitoutunut toimittamaan Traumakineä tutkimuksessa mukana oleviin sairaaloihin. Tutkimusta tehdään Pohjois-Amerikan ohella Euroopassa, Australiassa ja Aasiassa.

Nykyään keuhkokuumepotilaita hoidetaan monella eri tavalla. Tutkimuksessa vertaillaan eri hoitojen tehokkuutta, mikä on tärkeä tieto hoitaville lääkäreille. Tällä hetkellä ongelmana on, että lääkäreillä ei ole käytössään tehokkaita hoitokeinoja.

Keuhkokuumeen voi aiheuttaa virukset, mutta sen takana voi olla myös bakteeri. Vakavia keuhkovaurioita aiheuttavat koronavirus, influenssat, Sars, Mers, sikainfluenssa ja erilaiset onnettomuudet.

Vakavissa tapauksissa keuhkokuumeen seurauksena on äkillinen hengitysvajausoireyhtymä ARDS:n (acute respiratory distress syndrome), joka on hengenvaarallinen tila. ARDS:n seurauksena on elimistön hapenpuute ja keskeisten elimien tuhoutuminen ja usein tila on potilaalle kohtalokas.

Traumakine eteneminen lääkkeeksi on edennyt viime aikoina vauhdikkaasti. Maaliskuun alussa Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDAhyväksyi Traumakinen uuden tutkimussuunnitelman.