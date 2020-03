Salon Sahantiellä raju rakennuspalo – Vehasen hirsitalotehdas menetti tuotantohallin

Turun hätäkeskus sai tiedon tiistaina klo 18.13 suuresta rakennuspalosta Salossa Sahantiellä. Varsinais-Suomen päivystävän palopäällikön Mika Viljasen mukaan palo oli syttynyt Vehasen Talot Oy:n yhdessä tuotantorakennuksessa.

Kyseessä on suuri, noin 1500 neliön tehdasrakennus, jossa on yrityksen puuntyöstölinjastohalli. Rakennus on palanut kauttaaltaan. Vieressä on useita muita tuotantorakennuksia, jotka säästyivät palon leviämiseltä.

Simo Päivärinta

Henkilövahingoilta on vältytty.

Sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Vehasen Talot Oy on vahvassa suomalaisomistuksessa oleva hirsitalotehdas Salon Kruusilassa. Yritys valmistaa hirsitaloja eri puolille maailmaa.