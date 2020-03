Turun 4H-yhdistyksellä kaupungin viljelypalstoja jaossa

Pienviljelyyn tarkoitettujen viljelypalstojen vuokraaminen alkaa. Turun 4H:n nettisivulta löytää tietoa viljelystä ja palstoista. Nettisivulla on myös aikatauluja viljelyyn opastavista kursseista. Palstat jaetaan aina keväisin uudestaan. Viljelypalstat tarjoavat edullisen harrastuksen kaikenikäisille viljelijöille. Palstoja voi tiedustella Turun 4H-yhdistykseltä.

Palstoilla saa viljellä kaikkia yksivuotisia, laillisia kasveja. Palsta on 100 neliömetrin kokoinen ja hinta vesipisteellisellä palstoilla on 25 euroa/kausi ja ilman vesipistettä 20 euroa/kausi. Puolikas palsta on kaudelta 15 euroa.

Turun 4H-yhdistys jakaa Turun kaupungin viljelypastoja puhelimitse ja sähköpostitse. Vapaita viljelypalstoja on muun muassa Artukaisissa, Varissuolla, Katariinassa ja Yo-kylässä. Halisten ja Yo-kylän Kuraattorinpolun viljelypalstat ovat jo varattu täyteen, mutta muualla on vielä palstoja jäljellä.

Viljely on myös mukava tapa viettää vapaa-aikaa ja palstaviljely sopii sekä aloitteleville että kokeneille viljelijöille. Palstalla saa hyötyliikuntaa lähiruokasadon lisäksi.