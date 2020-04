Lounaspaikka: Tottisalmi on muutakin kuin opiskelijaravintola

Turun Nummessa, Kirkkotien terveysaseman kakkoskerroksessa on jo vuodesta 1981 sijainnut ravintola Tottisalmi. Vuodesta 2000 Tottisalmi on kuulunut opiskelijaruokaa tarjoavalle Unicalle. Vaikka Unican ravintoloissa tarjotaan pääasiassa Kelan tukemaa opiskelijalounasta, kaikki Unica-ravintolat ovat kuitenkin normaalioloissa kaikille avoinna.

– Meillä Tottisalmessa käy normaaliaikana noin neljäsataa opiskelijaa päivässä ja noin sata asiakasta on muita kuin opiskelijoita. Nyt korona-aikaan on tietysti ollut hiljaisempaa, ravintolapäällikkö Reija Paju kertoi tilanteesta ennen ravintoloiden sulkemista asiakkailta koronaepidemian ehkäisemiseksi.

Unica-ravintoloiden toimitusjohtaja Krista Vanhala kertoo, että Unicalla on Turussa kymmenen ravintolaa. Näistä asiakaskunta on noin 80 prosenttia opiskelijoita.

Tottisalmessa asiakaskunta on laajempi siksi, että moni lounastamaan tuleva on esimerkiksi terveysaseman henkilökuntaa sekä lähialueen rakennusmiehiä.

– Ja jonkin verran käy lähialueen asukkaitakin, Paju sanoo.

Lennart Holmberg Deliruoka on päivittäin vähän hintavampi lounasvaihtoehto. Kuvassa mureaksi haudutettua lihaa punaviinikastikkeessa.

Tottisalmessa on päivittäin tarjolla useampi lounasvaihtoehto, jotka haetaan itse linjastosta.

– Joka päivä on sekä kasvisvaihtoehto että vegaaninen vaihtoehto. Sitten on raaka-aineiltaan vähän kalliimpi deliruoka ja kolme kotiruokavaihtoehtoa, minkä lisäksi voi vielä valita salaattilounaan, Paju luettelee.

Tällä hetkellä valikoima on hiukan suppempi, koska asiakasmäärät ovat selkeästi pienemmät.

Krista Vanhala kertoo, että Unica-ravintoloissa kasvisruuan suosio on selvästi kasvussa.

– Kaikissa ravintoloissamme noin 30 prosenttia on kasvisruokaa, hän kertoo.

Haastattelupäivänä tarjolla on kasvisruokina quorn tomaatti-kasviskastiketta pastalla ja tortilla papu-paprika-maissitäytteellä. Kotiruokana löytyy rapumaustettuja seitimurekepihvejä ja perunamuusia sekä pastaa ja broileri-aurajuustokastiketta. Delivaihtoehto on mureaksi haudutettua nautaa ja porsasta punaviini-tattikastikkeessa.

Vaikka valikoimaa on poikkeustilanteen vuoksi supistettu, sitä on kuitenkin runsaasti ja myös salaattipöytä on monipuolinen. Maistelemamme tortillat ovat maukkaita ja nauta ja porsas on todella mureaksi haudutettua.

Tottisalmesta voi aina ostaa lounasta myös kotiin, ei pelkästään poikkeusaikana.

– Tosin nyt saa ostettua myös Kela-tuettua opiskelijahintaista lounasta ulos, mikä ei ennen ollut mahdollista. Noutoruuan suosio on nyt selvästi kasvanut, Paju kertoo.

Koronaviruksen vuoksi Unica-ravintolat ovat aloittaneet ruuan toimituksen Yo-kylään. Yhtä jäähdytettyä lounasruokaa viedään annoksittain myytäväksi Yo-kylän parkkipaikka 7:lle joka arkipäivä kello 12 ja myydään niin kauan kun annoksia riittää.

– Ruokaa ei tarvitse etukäteen tilata, riittää, että menee paikan päälle hakemaan. Lounasta on sekä opiskelijahintaisena että normaalihintaisena. Normaalilounaan hinta on kuusi euroa, Vanhala sanoo.

Turun seudun lounaspaikkoja esittelevä juttusarja jää tauolle. Ravintolat ovat kiinni asiakkailta toukokuun loppuun asti koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tottisalmea esittelevä juttu on tehty ennen kiellon astumista voimaan.

