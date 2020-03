Turun yliopiston professorille 2,5 miljoonan euron rahoitus koulukiusaamisen tutkimukseen

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivallille on myönnetty Euroopan suurin henkilökohtainen tutkimusrahoitus.

Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista, Euroopan tutkimusneuvoston viisivuotinen ERC Advanced Grant -rahoitus.

Christina Salmivallille myönnetyn rahoituksen suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Salmivalli on Turun yliopistossa kehitetyn kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman KiVa Koulun takana.

Ohjelman on tutkimuksissa todettu olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista. Se on käytössä yli 900 koulussa Suomessa. Lisäksi ohjelmaa on viety useisiin maihin.

Professori Salmivalli haluaa viedä kiusaamistutkimusta yhä eteenpäin.

– Tähän asti ollaan keskitytty onnistumisiin tutkimalla, paljonko kiusaaminen on vähentynyt, ja onhan se vähentynyt huomattavasti. Kuitenkin edelleen on lapsia, joita kiusataan ja niitä, jotka jatkavat kiusaamista puuttumisesta huolimatta. Haluan nyt pureutua näihin haastaviin tapauksiin ja selvittää, mitä voimme niistä oppia, Salmivalli kertoo.

Nyt saadun rahoituksen avulla tutkitaan, miksi interventiot eivät toisinaan tehoa ja mitkä tekijät selittävät haastavia kiusaamistapauksia.

Tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa pitkittäistutkimusta, kokeellisia asetelmia sekä molekyyligenetiikkaa.

Selvittämällä näitä syitä pystytään luomaan uusia toimintamalleja erityyppisiin haastaviin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi.