Raisio lomauttanee vielä lisää

Jukka Vehmanen

Raision kaupunki lomauttaa koko henkilöstönsä kahdeksi viikoksi eikä se jää todennäköisesti siihen.

Raisio aloittaa heti lomautusilmoituksen antamisen perään uudet yt-neuvottelut koronavirustilanteen aiheuttaman taloudellisen ja tuotannollisen syyn vuoksi.

Raision kaupunginhallitus päätti lomautuksista ja yt-neuvotteluista maanantaina myöhään jatkuneessa kokouksessaan yksimielisesti.

Raision henkilöstöpäällikön Jarmo Niitynperän mukaan kaupungilla ei vielä ole kantaa siihen, kuinka pitkiä lomautuksia toisella kierroksella haetaan.

Neuvottelut käydään normaalissa yt-lain mukaisessa järjestyksessä, koska julkinen sektori ei kuulu työmarkkinoiden nopeutetun yt-menettelyn piiriin.

Niitynperän mukaan nyt päätetyt lomautukset perustuvat niihin yt-neuvotteluihin, jotka kaupunki kävi jo viime vuoden puolella saavuttaakseen 650 000 euron henkilöstösäästöt. Silloin tavoitteena oli, että lomautuksiin ei turvauduta ainakaan ensisijaisena keinoina.

Nyt lomautusilmoitukset pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti. Lomautus koskee lähtökohtaisesti koskee koko kaupunkia, mutta se pannaan toimeen niissä yksiköissä, jossa se tehtävien ja palvelutuotannon näkökulmasta on mahdollista kokonaistaloudellinen hyöty huomioon ottaen.

– Tarkoitus on tämän viikon aikana kartoittaa, ketkä voidaan lomauttaa ja mikä on työvoiman tarve. Tarkkaa henkilölukua ei ole vielä olemassa, mutta lomautukset koskevat tässä vaiheessa päivähoitoa, jossa henkilökuntatarve on selvästi vähentynyt. Lisäksi katsomme, onko lomautustarvetta vielä vapaa-aikatoimessa, jossa paikkoja on jo suljettu ja palkanmaksun lopettamisesta ilmoitettu, kertoo Niitynperä.

Nyt päätetyillä lomautuksilla tavoitellaan henkilöstösäästötavoitteeksi päätettyä 650 000 euroa, mutta Niitynperän mukaan kaikki muutkin alun perin määritellyt keinot ovat edelleen tarkoitus käyttää.

Niitynperän mukaan uudelle yt-kierrokselle ei ole vielä asetettu säästötavoitetta.

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen (sd) on arvioinut, että kaupungin talous saattaa seuraavan kolmen kuukauden aikana sakata yli kuusi miljoonaa euroa tulonmenetysten ja sosiaali- ja terveyshuollon menojen kasvun vuoksi.

– Uusilla lomautuksilla tuota summaa ei varmaankaan saada kasaan ainakaan kolmessa kuukaudessa, Korhonen tuumii.

Korhonen ei ota vielä kantaa, kuinka kovat veronkorotuspaineet Raisiolla on edessä syksyllä.

– En ole edes ehtinyt ajatella sellaista asiaa. Sehän riippuu siitäkin, kuinka kauan pandemia jatkuu, Korhonen sanoo.

Raisio on jo ilmoittanut noin 20 työntekijälleen palkanmaksun päättymisestä 14 vuorokauden jälkeen. Osa työntekijöistä on jo jäänyt vaille töitä eikä ole enää toistaiseksi töissä.

– Se perustuu lakiin ja siihen, että valtioneuvosto määräsi suljettavaksi paikkoja, kuten kirjastot, nuorisotilat, työväenopistot, liikuntapaikat ja uimahallit.

Niitynperän mukaan palkanmaksun päättyminen perustuu työnantajan ilmoitukseen, joka voidaan antaa ennakoimattomista syystä. Yt-neuvotteluja ei silloin tarvitse järjestää.

Raisiossa on jo siirtynyt tai siirtymässä sosiaali- ja terveyssektorille 24 henkilöä kaupungin muilta toimialoilta.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla lomautuksista.