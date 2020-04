Kolumni: Naurulla läpi vaikka harmaan kiven

Kaksi viikkoa sitten elämämme muuttui monella tavalla. Koronaepidemia pakotti ihmiset eristäytymään koteihinsa. Arki on pitänyt ajatella ja suunnitella monelta osin uusiksi. Kummallinen, epätodellinen ja täysin uudenlainen elämä vaatii sopeutumista. Jokaisella on omat keinonsa selviytyä haasteista ja vaikeuksista. Joku pakenee, luovuttaa tai kieltäytyy kohtaamasta vaikeita asioita. Toinen puskee täysillä päin.

Olen sitä ihmistyyppiä, joka näkee kaikessa aina jotain hyvää ja uskoo, että positiivisella asenteella vaikeudet ja haasteet tuntuvat pienemmiltä. Ne eivät poistu, mutta niitä on helpompi sietää. Siksi viimeiset kaksi viikkoa meidän perheessä on eletty yhteisistä hetkistä ja tekemisistä iloiten, hassutellen ja nauraen. Esimerkiksi peruuntuneen laivareissun sijaan risteilimme kotona: lauloimme karaokea, tanssimme discossa, pelasimme korttipelejä, söimme katkarapuvoileivät, hassuttelimme hytissä ja herkuttelimme. Taisi olla meidän kaikkien mielestä paras risteily ikinä.

Kun yleinen mieliala on iloinen, on helpompi kestää myös väsymystä, kiukkua, ahdistusta ja pelkoa. Nauru ja huumori ruokkivat hyvää mieltä, mutta ne tarjoavat myös vertaistukea ja mahdollisuuden käsitellä vaikeita asioita. Ei siis ole mikään ihme, että eristyselämä on synnyttänyt sosiaalisessa mediassa leviäviä lukuisia vitsejä ja meemejä muun muassa vessapaperin hamstrauksesta sekä etätöiden ja lapsiperhearjen yhteensovittamisesta.

Ajatuksiaan voi yrittää myös harhauttaa uusille reiteille. Dramaturgi Satu Rasila kirjoitti hienosti Turun Sanomissa (25.3.2020) julkaistussa kolumnissaan, että ”Epävarmuuden hetkellä ajatusten on syytä antaa vierailla tulevissa päivissä, siellä, missä kaikki on jo muuttunut historiankirjoitukseksi”.

Unelmien ja mielikuvien lisäksi Rasilan mukaan ei olisi myöskään pahitteeksi harrastaa pientä todellisuuspakoisuutta. Uppoutumalla elokuvien ja kirjojen tarinoihin ja maailmoihin, voimme antaa levottomille ajatuksillemme muuta ajateltavaa.

Kirjahyllyssä ja Bookbeatissa odottaisi jo useampi kirja, johon tekisi mieli tarttua. Sarjoja ja elokuviakin on jonossa useita. Enää pitäisi löytää töiltä, apuopettajahommilta, metsäretkiltä ja pullanleivonnalta aikaa sukeltaa toisenlaisiin maailmoihin.

