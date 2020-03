Föli siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina – aikataulukirjoja ei enää jaeta kotiin

Turun seudun joukkoliikenne Föli siirtyy kesäaikatauluihin poikkeustilanteen vuoksi jo ensi viikon maanantaista alkaen. Kesäaikatauluilla tarkoitetaan koulujen loma-ajan aikatauluja, jotka ovat normaalisti voimassa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Harvempiin aikatauluihin siirrytään koronavirustilanteen vuoksi. Föli seuraa kuitenkin vuorokohtaisia matkustajamääriä ja reagoi tarvittaessa, mikäli jollain vuorolla kulkee odotettua enemmän matkustajia.

Fölin matkustajamäärä on vähentynyt maaliskuun aikana noin 70 prosenttia, joten busseissa on pääsääntöisesti hyvin tilaa matkustaa. Föli kehottaa kuitenkin välttämään matkustamista ruuhka-aikoina mahdollisuuksien mukaan.

– Ihmiset liikkuvat nyt normaalia vähemmän, kuten pitääkin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Monien on kuitenkin edelleen kuljettava töihin tai muille asioille, joten joukkoliikennetarjontaa ylläpidetään vähentyneestä matkamäärästä huolimatta, sanoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte tiedotteessa.

Fölin aikataulukirjoja ei enää tästä vuodesta eteenpäin jaeta kotiin. Aikataulukirjan voi noutaa avoinna olevista palvelu- ja latauspisteistä.

– Jos aikataulukirjalle ei ole välitöntä tarvetta, se kannattaa hakea vasta koronavirustilanteen laannuttua, Föli kehottaa.

Bussipysäkeillä olevat aikataulut vaihdetaan ensi viikolla. Sähköiset pysäkkinäytöt näyttävät oikeaa tietoa heti aikataulukauden vaihtuessa.

Useimmilla linjoilla aikataulukirjassa kerrottu keskikesän aikataulu on voimassa sellaisenaan. Osalle linjoista on kuitenkin tehty ylimääräisiä harvennuksia, jotka on listattu Fölin verkkosivuilta löytyvään liikennetiedotteeseen. Lisäkarsinnat ovat pääasiassa samoja, jotka tehtiin jo talviaikatauluihin 25. maaliskutta alkaen, ja ne koskevat erityisesti perjantai- ja lauantai-iltojen yöliikennettä ja koululaisliikennettä. Lisäksi Ruissalon linja 8 jatkaa talviaikataululla toukokuun loppuun asti. Kuhankuonolle, Kurjenrahkan kansallispuistoon, liikennöidään linjoilla 21 ja 23 alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli viikonloppuisin 25. huhtikuuta alkaen ja arkisin 1. kesäkuuta alkaen.

Föli kehottaa tarkastamaan 6. huhtikuuta voimaan tulevat aikataulut ensisijaisesti tarkistaa Fölin reittioppaasta tai muista sähköisistä palveluista.