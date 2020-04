Aksel Kankaanrannan viisukevät vaihtui viulunsoittoon

Aksel Kankaanranta

Syntynyt 28.1.1998 Turussa.

Asuu Turun keskustassa.

Ammatiltaan muusikko. Opiskelee Turun ammatti-instituutissa mediaa ja kuvallista ilmaisua.

Harrastaa kitaran ja viulun soittoa, tietokonepelejä ja Pokemon Gota.

Kuulokkeissa soi tällä hetkellä eniten Islannin tämän vuoden euroviisubiisi. Daði og Gagnamagnið: Think about things. "Se on hyvin jammaileva funkkibiisi".