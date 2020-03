Salli Koivunen

Suomessa on maanantai-iltapäivään mennessä 1 313 laboratoriotestein varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvaa tasaisesti päivittäin.

Sunnuntain jälkeen uusia tartuntoja on tullut ympäri Suomea 95.

Varsinais-Suomessa todettiin viikonlopun aikana kolme uutta tartuntatapausta. Yhteensä Varsinais-Suomen alueella tapauksia on 65. Tyksin sairaaloissa hoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä viisi ihmistä.

Ilmoitettuun lukuun sisältyvät myös muualla kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kuten yksityisillä terveysasemilla, todetut tartunnat.

Viime viikkoon mennessä Varsinais-Suomen alueella on tutkittu yhteensä 941 koronavirustestiä.

Selvästi eniten tartuntatapauksia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Maanantaiaamuun mennessä pääkaupunkiseudulla on todettu 843 tartuntatapausta.

Selvästi muita sairaanhoitopiirejä enemmän todettuja tartuntoja on myös Pirkanmaalla, 106 laboratoriovarmistettua tartuntaa.

Suomessa kaiken kaikkiaan 10 henkilöä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virallisesti parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Koronavirustartuntojen jakautumisen ympäri Suomen sekä tartunnan saaneiden ikä- ja sukupuolijakauman näkee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta kartasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan viikonloppu Tyksin sairaaloissa on ollut rauhallinen.

Tyks Akuuttiin on kuitenkin tullut päivittäin satoja puheluja tavallaista enemmän. Sairaaloissa ja teho-osastolla on hyvin tilaa ottaa vastaa hoitoa tarvitsevia potilaita.

Jotta tilanne jatkuu yhtä hyvänä, sairaanhoitopiirissä on aloitettu valmistelut henkilökunnan, tilojen ja välineistön uudelleenjärjestelyihin.

Näin saadaan kiireettömän hoidon puolelta resursseja vapautettua ja esimerkiksi nopeasti lisää tehohoitopaikkoja. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilökunnan täydennyskoulutukset jatkuvat tällä viikolla.

Tähän mennessä Suomessa on menehtynyt 13 henkilöä koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin.

Heistä kymmenen on menehtynyt Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erikoisvastuualueella, yksi Kuopion, yksi Oulun ja yksi Tampereen yliopistollisen keskussairaalan alueella.

Varsinais-Suomen alueella kukaan ei ole vielä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

THL:sta muistutetaan, että todellinen tartuntojen määrä on oletettavasti huomattavasti suurempi. Kaikkia tartuntaepäilyjä ei todenneta laboratoriossa.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on sunnuntaihin mennessä todettu 134. Heistä 41 on tehohoidossa.

Keski-ikäiset ovat saaneet tartuntoja muita ikäryhmiä enemmän Suomessa. 50–59-vuotiaille suomalaisilla on todettu 276 tartuntaa. Toisena tulevat hieman nuoremmat, sillä 40–49-vuotiailla tartuntoja on todettu 268. Myös kolmekymppisten joukossa tartuntoja on todettu yli kahdellasadalla.

Alle kymmenvuotiaita lapsia tartunnan saaneissa on 15, nuoria 10–19-vuotiaita 55 ja yli 80-vuotiaita ikäihmisiä 28.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.