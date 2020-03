Suomessa todettu tähän mennessä 1 313 koronavirustartuntaa

Salli Koivunen

Suomessa on maanantai-iltapäivään mennessä 1 313 laboratoriotestein varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvaa tasaisesti päivittäin.

Sunnuntain jälkeen uusia tartuntoja on tullut ympäri Suomea 95.

Selvästi eniten tartuntatapauksia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Maanantaiaamuun mennessä pääkaupunkiseudulla on todettu 843 tartuntatapausta.

Selvästi muita sairaanhoitopiirejä enemmän todettuja tartuntoja on myös Pirkanmaalla, 106 laboratoriovarmistettua tartuntaa.

Suomessa kaiken kaikkiaan 10 henkilöä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan virallisesti parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Tähän mennessä Suomessa on menehtynyt 11 henkilöä koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin.

Heistä yhdeksän on menehtynyt Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erikoisvastuualueella, yksi Oulussa ja yksi Tampereen yliopistollisen keskussairaalan alueella.

Varsinais-Suomen alueella kukaan ei ole vielä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Varsinais-Suomessa tartuntatapauksia oli viime viikon perjantaihin mennessä todettu 62.

Määrän odotetaan päivittyvän maanantain aikana.

Viime viikkoon mennessä Varsinais-Suomen alueella on tutkittu yhteensä 941 koronavirustestiä.

THL:sta muistutetaan, että todellinen tartuntojen määrä on oletettavasti huomattavasti suurempi. Kaikkia tartuntaepäilyjä ei todenneta laboratoriossa.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on sunnuntaihin mennessä todettu 134. Heistä 41 on tehohoidossa.

Tyksin sairaaloissa osastohoidossa oli vielä sunnuntaina kuusi potilasta ja kaksi tehohoidossa.

Keski-ikäiset ovat saaneet tartuntoja muita ikäryhmiä enemmän Suomessa. 50–59-vuotiaille suomalaisilla on todettu 276 tartuntaa. Toisena tulevat hieman nuoremmat, sillä 40–49-vuotiailla tartuntoja on todettu 268. Myös kolmekymppisten joukossa tartuntoja on todettu yli kahdellasadalla.

Alle kymmenvuotiaita lapsia tartunnan saaneissa on 15, nuoria 10–19-vuotiaita 55 ja yli 80-vuotiaita ikäihmisiä 28.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.