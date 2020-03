Turussa kehitetty tekoäly voi nopeuttaa aivoinfarktin tunnistamista

Turun yliopiston ja Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkijat kehittivät tekoälymenetelmän, jonka avulla voidaan nopeuttaa aivoinfarktin tunnistamista. Täysin automatisoitu menetelmä tunnistaa akuutin iskeemisen muutoksen aivojen magneettikuvista.

Aivoinfarktin nopea tunnistaminen magneettikuvista on tärkeää potilaan hoidon valinnan kannalta. Aivovaurion tunnistaminen ja sen tilavuuden määrittäminen on vaativa prosessi, jossa radiologit tunnistavat aivokuvista vaurioituneet alueet. Varsinkin muutoksen tilavuuden määrittäminen on hidasta, ja siihen liittyy inhimillisen virheen mahdollisuus. Uuden nopean menetelmän avulla voidaan sekä vähentää radiologien työkuormaa että inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Turun yliopisto Esimerkki manuaalisesta ja automaattisesta aivoinfarktin aiheuttaman vaurion paikallistamisesta. Ensimmäisessä sarakkeessa alkuperäinen diffuusiopainotettu magneettikuva, toisessa sarakkeessa radiologin määrittämä vaurioitunut alue ja kolmannessa sarakkeessa uuden menetelmän avulla tunnistettu vaurio.

Professori Lauri Nummenmaan johtaman Human emotion system -laboratorion tutkijat testasivat uutta tekniikkaa ja selvittivät, voiko automaattisen tekniikan avulla luokitella magneettikuvista halvaukset ja aivojen muut muutokset.

Uudessa automatisoidussa menetelmässä potilaiden diffuusiopainotettuja magneettikuvia verrattiin terveiden henkilöiden kuviin, ja saadun tiedon perustella pyrittiin tunnistamaan ja paikantamaan aivoinfarktit. Menetelmää tutkittiin yli sadalla potilaalla ja saatuja tuloksia verrattiin radiologin määrittämiin vaurioiden sijainteihin. Automaattisella menetelmällä tunnistetut vauriot olivat yhteneviä radiologien määrittämien kanssa.

– Menetelmää voidaan käyttää tavallisella pöytätietokoneella, joka on yhdistetty sairaalan diagnostisiin ohjelmistoihin. Menetelmä auttaa radiologeja nopeuttamaan aivovaurioiden havaitsemista ja tilavuuden määritystä. Näin voidaan vähentää myös inhimillisiä virheitä, kertoo hankkeeseen osallistunut Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkija Sanaz Nazari-Farsani yliopiston tiedotteessa.

Tutkimusta on rahoittanut Sigrid Juséliuksen Säätiö, Suomen Akatemia, valtion tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen sekä TYKS-säätiö. Tulokset on julkaistu Journal of Neuroscience Methods -lehdessä.